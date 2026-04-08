Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El Canalla afina los detalles para el encuentro en el Gigante ante Independiente del Valle. El DT recupera varios futbolistas que no estuvieron ante el Decano

Jorge Almirón tendrá su primera prueba de fuego en la Copa Libertadores como técnico de Central.

Central está cada vez más cerca de salir al ruedo en la Copa Libertadores y para ese partido crucial ante Independiente del Valle de Ecuador el Canalla ya tiene los 24 futbolistas que citó el entrenador Jorge Almirón , entre los que figura el jugador que todos en Arroyito quieren volver a ver: Ángel Di María .

Además de Fideo, hay otros tres jugadores que reaparecen ente los convocados respecto a la lista del partido frente a Atlético Tucumán , por el torneo Apertura. Son los casos de Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Julián Fernández .

Está de más decir que el regreso más esperado es el de Di María , sobre quien el cuerpo técnico puso un cuidado extremo en estas últimas semanas, apostando todos los cañones a este debut en la Copa Libertadores . Por eso aquel partido en Mendoza en el que se quedó en el banco pese a la derrota y, además, la ausencia por completo en el choque del pasado sábado contra el Decano.

Hace prácticamente un mes que Di María no juega de manera oficial. Lo último que mostró en cancha fueron esos 30 minutos contra Banfield en los que con un par de intervenciones resultó clave para que el equipo de Almirón pudiera dar vuelta el resultado.

Ángel Di María es el jugador de mayor calidad que tiene este Central de Almirón que se ilusiona con la Libertadores.

>>Leer más: Almirón probó un equipo de cara al debut copero de Central, con algunos regresos importantes

Lo que resta saber es en qué condiciones está el capitán canalla desde lo físico, si aquella lesión en el aductor izquierdo que sufrió el día anterior al clásico es parte del pasado. Más allá de eso, en Central hoy no hay mejor noticia que su regreso.

Otros dos que están de vuelta en el equipo son Ovando y Ávila, hasta aquí la que podría considerarse la dupla central titular. Ninguno de los dos estuvieron contra Atlético Tucumán. El juvenil por una molestia muscular que trajo desde la selección sub-20 y el Gato por una dolencia en la zona del tendón de Aquiles.

OvandoMB Ignacio Ovando volvería a la zaga central, como acompañante del Gastón Ávila. Marcelo Bustamante / La Capital

Y si de retornos se trata, no hay que dejar de mencionar a Julián Fernández, quien al igual que Di María jugó su último partido (como titular) frente a Banfield, en el Gigante.

En el último entrenamiento Almirón insistió con el equipo del martes. El probable: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Los otros citados por Almirón

Además de estos once que se presumen titulares, el técnico canalla citó a: Jorge Broun, Damián Fernández, Carlos Quintana, Luca Raffin, Alexis Soto, Federico Navarro, Lucas Ramos, Marcelo Cabrera, Julián Fernández, Giovanni Cantizano, Gaspar Duarte, Enzo Copetti y Fabricio Oviedo.