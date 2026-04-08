Transporte en Rosario: garantizan frecuencias y hay versiones muy distintas sobre fondos hacia la tarjeta Sube

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, dijo que hay una importante mora en el aporte de Nación por la tarifa social, pero Nación lo niega

Los aumentos en los combustibles y la retracción de la economía en general ocasionaron en el área metropolitana del Gran Buenos Aires (Amba) una reducción en las frecuencias en el transporte urbano de pasajeros (TUP) . Una situación parecida también se registró en el servicio interurbano interprovincial en Santa Fe, cuyas empresas han recortado algunas frecuencias frente a los reiterados incrementos del gasoil, un ítem que afecta de lleno a la programación de costos del servicio.

Desde el municipio de Rosario reconocieron que el desfasaje y los problemas son los mismos en la ciudad, pero garantizaron las frecuencias de los colectivos a la vez que advirtieron el importante retraso que hay en el aporte por parte de Nación de los atributos sociales que rigen para la tarjeta Sube. Desde Nación ese retraso se descartó de plano.

En declaraciones a LT8, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, señaló hoy que el desfasaje de los costos “existe en Rosario, la situación no escapa a este contexto, pero se asumen con recursos propios, y no hay riesgos de reducción de frecuencias ni de ningún ajuste sobre el sistema en general. Sí nos interesa decir que hay un retraso importante en el envío de fondos por los atributos sociales de la tarjeta Sube”.

La respuesta no tardó en llegar. "No existe retraso en el envío de fondos correspondientes a los atributos sociales de la tarjeta SUBE. El sistema se encuentra operando con normalidad en lo que respecta a la liquidación y transferencia de estos fondos", se destacó desde la administración central.

Cómo impactan los atributos sociales de la Sube

“Si se interrumpe o se atrasa demasiado ese flujo, implicará un impacto importante en el financiamiento del TUP. Ese dinero es lo único que llega en materia de aportes nacionales. A partir de la cantidad de viajes que realizan los beneficiarios de esos atributos, el sistema recibe unos 1.600 o 1.700 millones de pesos, dependiendo del mes”, precisó Chale.

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Según el funcionario municipal, “hasta anoche no se había transferido nada de lo que corresponde a 2026. Habitualmente, son fondos que se pagan a mes vencido. El transporte es un servicio que se paga diariamente, no debería tener tanto retraso en el envío de los fondos por los atributos sociales. Esperemos que no haya complicaciones en ese sentido. La deuda es de 4.500 millones de pesos, sumando marzo pasado. En estos días deberíamos tener novedades. Ayer, había conversaciones y lo resulto llegaría a través de la Secretaría de Transporte de provincia y los fondos van directamente a las empresas que prestan servicio en base a los viajes cancelados con la Sube”.

image - 2025-01-13T164355.622.jpg El transporte urbano de pasajeros no puede salir de las eternas crisis por los constantes aumentos de combustible Foto: La Capital / Archivo

Cuántos usuarios tienen el atributo social de la Sube

El beneficiario del atributo social de la tarjeta Sube paga el 45 por ciento del valor del boleto. Están comprendidos en ese sistema, entre otros, personas que trabajan como empleados en casas particulares, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, y excombatientes de Malvinas. Chale estimó que en Rosario “hay unos 200 mil usuarios. Es un número que tiene un impacto importante el TUP y en enero significaron 1.600 millones de pesos distribuidos en las dos empresas que operan en Rosario”.

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“Ese es un número importante si se tienen en cuenta los comunicados que difundieron las empresas de transporte que trabajan en Amba y en el interior del país. Por un lado reclaman eso precisamente y por el otro está presión fuerte que ejerce el aumento del combustible. La suba del gasoil iba a afectar a todo lo que es el costo del servicio. Todos los servicios que tienen que ver con el combustible como principal costo aumentaron un 15 o 25 por ciento en marzo. Eso pegó fuerte en todo el sistema. Como municipio nos pega en otros servicios como recolección, mantenimiento del espacio público, todo está atravesado por éste que es el principal insumo”.

Finalmente, subrayó que “en Rosario están garantizadas las frecuencias y el servicio en general, pero estamos alertas a la situación y estamos en contacto con las autoridades provinciales y nacionales”.