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Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

El intendente respondió a la crítica de la Casa Rosada por la tasa vial que Rosario cobra en cada litro de nafta vendido con una propuesta más amplia: eliminar los tributos a los combustibles en todos los niveles del Estado.

8 de abril 2026 · 15:22hs
Pablo Javkin en el 2° Foro de la Construcción

Pablo Javkin en el 2° Foro de la Construcción

El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, propuso este miércoles eliminar de manera automática y simultánea todos los impuestos y tasas al combustible en la República Argentina, sin distinción de jurisdicción. “Eliminemos todos los impuestos y tasas a los combustibles en la Argentina, pero hagámoslo de forma automática y simultánea”, sostuvo.

“Estamos discutiendo la langosta cuando hay un elefante arriba de la mesa”, sostuvo Javkin, al comparar los “22 pesos por litro que en Rosario se destinan a un fideicomiso para el mantenimiento de calles, frente a los más de 600 pesos que corresponden a la carga impositiva nacional, que no sabemos a dónde van”.

En ese sentido, remarcó que el municipio no tiene inconvenientes en revisar la tasa vial. "Con mucho gusto la eliminamos si en paralelo liberamos a los usuarios del resto de la carga impositiva. No tenemos problema en discutir los 22 pesos si eliminamos el elefante de $600. Discutamos todo. Porque cada vez pesa más”, enfatizó.

>> Leer más: Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Según el desglose de la composición del precio del combustible difundido en los últimos días, en Argentina el mayor componente del valor por litro corresponde al propio costo del combustible, que explica aproximadamente el 66,6% del precio final. En segundo lugar aparece la carga de impuestos nacionales, que representa cerca del 32,3% del total. Por detrás, se ubica la tasa vial municipal, que ronda apenas el 1,08% del precio por litro.

En Rosario, la tasa vial representa el 1% del precio final del combustible y cuenta con un destino específico para obras viales. De dicho fondo se destinaron los recursos para reparar más de 106 cuadras durante el primer trimestre. Por el contrario, desde el municipio señalan que el grueso de la carga impositiva nacional no tiene un correlato claro en inversiones o infraestructura para la ciudad.

Rosario le respondió a Nación

En esa línea, durante la semana el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, difundió en la red social X un desglose de la composición del precio del combustible y avanzó con una propuesta para que esa información sea obligatoria y visible en todas las estaciones de servicio de la ciudad. La iniciativa busca que los usuarios puedan ver de manera clara cuánto pagan por el combustible, cuánto corresponde a impuestos nacionales y cuál es la incidencia de la tasa vial local, en un intento por “poner los números sobre la mesa” y transparentar el peso real de cada componente.

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La discusión se da en un contexto de creciente debate público sobre el costo de los combustibles y vuelve a poner en agenda el impacto de la estructura impositiva en el bolsillo de los argentinos.

Las declaraciones se dieron en el marco de Converge, el Foro de la Construcción de Rosario, considerado uno de los principales encuentros del sector a nivel regional. El evento reúne a desarrolladores, inversores, empresas, profesionales y referentes públicos y privados para analizar el presente y el futuro de la industria, con eje en el panorama económico, la innovación, el financiamiento y las oportunidades de crecimiento. Con una agenda de paneles, conferencias y espacios de networking, el foro busca generar un ámbito de intercambio y toma de decisiones estratégicas para un sector clave de la economía local y nacional.

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