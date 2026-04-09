"Cuidemos a Central": el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores

El club auriazul lanzó un video de advertencia para los fanáticos que estarán presentes en el Gigante de Arroyito, bajo el lema: "El respeto es titular"

Los hinchas de Central deberán respetar las reglas Conmebol en la Copa Libertadores.

La Copa Libertadores regresa a Arroyito y los hinchas de Rosario Central volverán a ilusionarse con el máximo sueño continental, pero para eso deberán acatar al pedido del club y de la Conmebol en las tribunas . “El respeto es titular” , marcó el lema principal de un video de la institución detallando las normas a seguir en el Gigante.

El Canalla enfatizó en la importancia de mantener el orden y el respeto en cada uno de los partido s que disputará en esta fase de grupos. “Esta copa la volvemos a jugar todos juntos. Es por eso que es importante respetar la normativa de Conmebol a fin de poder garantizar un normal y correcto desarrollo del espectáculo deportivo en nuestro Gigante de Arroyito”.

“Evitemos sanciones para nuestra institución. Respetemos a los rivales, las autoridades y a nuestro club” , remarcaron en un comunicado oficial del conjunto auriazul que fue acompañado por un video informativo a través de sus redes sociales.

El clip informativo de Central se dirigió a todos los canallas que dirán presente en los partidos que el equipo de Jorge Almirón dispute como local en este certamen, donde deberán mantener la buena conducta para evitar sanciones , tal como sucedió en 2024, cuando debieron disputar un partido a puertas cerradas por los incidentes ante Peñarol.

En caso de incumplir las normas, tanto el club como los hinchas recibirían sanciones.

“Está prohibido en el estadio agredir al público visitante, encender bengalas o pirotecnia, lanzar objetos al campo de juego, subir al alambrado, trepar estructuras ni plataformas de TV, invadir el campo de juego, usar láser”, señalaron desde el Canalla.

>> Leer más: Un exdirigente de Central que estuvo procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Al respecto, agregaron que “el respeto es titular” y que habrá “tolerancia cero a cualquier acto discriminatorio”, hechos que podrían derivar en multas desde 100 mil a 400 mil dólares que “son gravísimas para el club”.

Qué sanciones podrían recibir los hinchas

En casos en los que algún hincha de Central no cumpla con estas estrictas normativas, además de las multas a la institución, podrían ejecutarse sanciones individuales a quien rompa una de las reglas.

Entre las medidas que podrían recaer contra los fanáticos se encuentran: prohibición de ingreso, expulsión del estadio, suspensión o expulsión del club y prohibición por dos años de acceso a estadios y eventos masivos.

A su vez, detallaron que el club podría sufrir, además de las multas económicas, una quita de puntos, disputar partidos a puertas cerradas, cierre parcial del estadio, jugar en cancha neutral, no incorporar jugadores y hasta una eventual descalificación del torneo en el peor de los casos. Por eso, desde las redes canallas pidieron: “Cuidemos la localía, cuidemos a Central”.