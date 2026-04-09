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Tres árbitros argentinos viajarán al Mundial 2026 y marcarán un récord inédito

La Fifa le confirmó a la AFA quiénes serán los jueces que estarán presentes en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

9 de abril 2026 · 12:44hs
Tres árbitros de la AFA estarán presentes en el Mundial 2026.

Héctor Rio / La Capital

Tres árbitros de la AFA estarán presentes en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 marcará un hito para el arbitraje del fútbol argentino, ya que pasará a ser la primera Copa del Mundo en la historia que cuente con tres jueves albicelestes. La AFA y la Dirección Nacional de Arbitraje fueron notificadas de quiénes serán los referís que viajarán a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera fueron confirmados por la Fifa y estarán presentes en el Mundial junto a los asistentes Facundo Rodríguez, Cristian Navarro, Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso y Gabriel Chade, mientras que Hernán Mastrángelo estará en el VAR.

Cabe destacar que la nómica será dada a conocer de manera oficial en las próximas horas a través de un comunicado de la AFA. De esta manera, Falcón Pérez y Herrera tendrán su primera experiencia mundialista.

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El árbitro Darío Herrera tendrá su primera participación en la Copa del Mundo.

El árbitro Darío Herrera tendrá su primera participación en la Copa del Mundo.

Habitualmente, en las ediciones previas de la Copa del Mundo, los países contaba con uno o dos árbitros representantes, pero este año se amplió el margen de selecciones participantes a 48 equipos con un total de 104 partidos. Además de Argentina, Brasil también contará con tres jueces por decisión de la Fifa.

>> Leer más: Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

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Yael Falcón Pérez tendrá su primera experiencia en una cita mundialista.

Yael Falcón Pérez tendrá su primera experiencia en una cita mundialista.

Antecedente y alarma por Facundo Tello

Tello, por su parte, estuvo presente en Qatar 2022 y se despidió con el duelo Marruecos vs. Portugal en los cuartos de final, debido a que el progreso de la selección argentina impidió su continuidad.

El referí argentino estuvo encargado de tres partidos a lo largo de la cita mundialista, por lo que arbitró los duelos Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur, ambos por la fase de grupos, y la mencionada victoria del conjunto marroquí sobre su par portugués.

No obstante, el juez de 43 años sufrió una lesión durante el tiempo suplementario del partido de repechaje entre República Democrática del Congo y Jamaica, por la cual debió abandonar el campo de juego con una molestia en una de sus rodillas. Si bien los estudios indicaron que no se trata de una lesión de gravedad, Tello realiza trabajos de rehabilitación para recuperarse a tiempo del inicio de la Copa del Mundo.

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Facundo Tello sintió un dolor en la rodilla y tuvo que ser sustituido en el partido entre Jamaica y Congo.

Facundo Tello sintió un dolor en la rodilla y tuvo que ser sustituido en el partido entre Jamaica y Congo.

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