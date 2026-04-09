Jazz en Rosario: Gustavo Telesmanich presenta "Pulsión" en el ciclo Riviera Living Jazz

Tras el lanzamiento de su debut discográfico, el artista regresa a los escenarios con una nueva presentación este viernes

Gustavo Telesmanich , baterista y compositor rosarino, realizará la segunda presentación de su álbum debut "Pulsión" en el marco del ciclo Riviera Living Jazz . La cita será el próximo jueves 9 de abril, a las 20:30, en el Hotel Riviera (San Lorenzo 1460).

Tras compartir escenario con músicos de la escena del jazz local, nacional e internacional, el artista lanzó a comienzos de septiembre su primer disco, una obra que se presenta como una exploración sonora inspirada en los procesos naturales de la vida, con la naturaleza como eje conceptual. "Pulsión" refleja una etapa de madurez creativa en la carrera de Telesmanich, a través de composiciones originales que integran la espontaneidad del jazz contemporáneo en formato cuarteto.

Luego de la primera presentación del disco en septiembre de 2025, y tras ser distinguido como 2° Músico Revelación en la Encuesta Anual a Periodistas Argentinos, el rosarino inicia su agenda 2026 con esta nueva puesta en vivo para que los rosarinos disfruten de una noche a puro jazz.

Gustavo Telesmanich y el jazz

Nacido en Rosario, Gustavo Telesmanich inició su formación musical a temprana edad y desarrolló su camino dentro del jazz con una impronta propia. Se formó en la Cátedra de Jazz de la Escuela Municipal de Música bajo la guía de Ernesto Jodos, donde fue seleccionado como baterista estable de la Orquesta de Jazz de la institución, participando en numerosos conciertos y proyectos destacados.

A lo largo de su trayectoria, compartió escenario con referentes del género como Juan Cruz de Urquiza, Carlos Daniel Lastra, Carlos Michelini y Juan Pablo Arredondo, consolidando una sólida presencia en la escena jazzística.

En busca de técnica su lenguaje musical, estudio en Nueva York con músicos como Mark Guiliana y Billy Martin, y participo en clínicas y talleres de improvisación y composición. Más tarde, continuó su formación en Buenos Aires junto al baterista y compositor Pepi Taveira.

En 2020 dio un paso clave en su carrera al comenzar a desarrollar sus propias composiciones y formar el Gustavo Telesmanich Grupo, un proyecto que sintetiza sus influencias y su madurez artística dentro del jazz contemporáneo.

Así dio paso a su primer álbum “Pulsión”, un repertorio de composiciones originales dentro de la estética del jazz contemporáneo donde conviven la exploración sonora, la sensibilidad y una identidad musical en constante construcción.

Embed

>> Leer más: "Swingin' Duets" recorre lo mejores del swing y el jazz vocal