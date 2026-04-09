La Capital | Policiales | Narco

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

"Gordo Axel" tenía pedido de captura en una causa por venta de drogas y se lo vincula al "Frentudo" Fernández. Lo sorprendieron en plena actividad deportiva

9 de abril 2026 · 11:58hs
El Gordo Axel al ser sorprendido en el club de Villa Mugueta

Foto: Gobierno de Santa Fe

El "Gordo Axel" al ser sorprendido en el club de Villa Mugueta
El Gordo Axel al ser sorprendido en el club de Villa Mugueta

Foto: Gobierno de Santa Fe

El "Gordo Axel" al ser sorprendido en el club de Villa Mugueta

Un hombre de 32 años que tenía pedido de captura por ventas de droga y por ser parte de la banda de Marcelo "Frentudo" Fernández, fue detenido en las últimas horas en Villa Mugueta, donde se desempeñaba como preparador físico en un club de esa localidad del departamento San Lorenzo.

Se trata de Axel Iván G., apodado “Gordo Axel”, quien fue apresado el miércoles por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). Según fuentes oficiales, el hombre tenía pedido de captura vigente en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

Los voceros indicaron que Axel Iván G. es familiar de Marcelo Fernández, reconocido hampón que tenía su radio de acción en la zona norte de Rosario y que se encuentra en prisión por narcomenudeo.

La investigación, a cargo del fiscal Pablo Socca, de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, se originó en noviembre de 2024 y vincula al “Gordo Axel” con maniobras de microtráfico en la zona norte de Rosario.

Cómo fue la detención en Villa Mugueta

A partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la PDI, se logró establecer que el sospechoso se encontraba oculto y que trabajada como preparador físico en el Club Atlético Eduardo Hertz de Villa Mugueta.

Axel el Gordo

Eso, según los investigadores, le permitía modificar sus rutinas y evitar su localización. En ese marco, se montó ayer miércoles un operativo en inmediaciones de un predio deportivo en donde se disputaba un encuentro de liga.

>> Leer más: Detienen a "Frentudo" y a otras seis personas en un operativo por narcomenudeo en el barrio Parque Casas

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó evadir la identificación ocultando su rostro y dirigiéndose hacia el sector de vestuarios, pero fue interceptado a los pocos metros.

mugueta.jpg
La localidad de Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo, fue escenario de un violento asalto.

La localidad de Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo, fue escenario de un violento asalto.

En una primera instancia, el detenido aportó datos falsos sobre su identidad y exhibió documentación a nombre de un tercero. Posteriormente fue identificado en forma correcta y quedó detenido.

Durante el procedimiento se secuestraron un teléfono celular, documentación de identidad a nombre de otra persona, dinero en efectivo y efectos personales, los cuales fueron incorporados a la causa. Tras su aprehensión, fue trasladado a sede de PDI Rosario.

Quién es Marcelo "Frentudo" Fernández

Marcelo “Frentudo” Fernández fue uno de los siete detenidos en noviembre de 2024 en una serie de allanamientos por microtráfico de drogas que se realizaron en los barrio Parque Casas de Rosario y en la ciudad de Capitán Bermúdez.

En aquel operativo se secuestraron cuatro vehículos, dos motos, cocaína fraccionada, sesenta celulares y más de 3 millones de pesos. Tras la medida a cargo de los fiscales provinciales Lisandro Artacho y Pablo Socca, los detenidos fueron imputados por comercialización de drogas.

>> Leer más: Prisión preventiva por dos años para la banda del "Frentudo" Fernández, un narco de la zona de Parque Casas

Unos años antes, el "Frentudo" participó en serio incidente ante la Policía. Sucedió el 14 de mayo de 2017, cuando un grupo de personas amenazó y agredió a agentes de la seccional 30ª durante el cortejo fúnebre de Alexis Berti, un hombre de 30 años que murió en un enfrentamiento a balazos con efectivos un día antes. El saldo de ese enfrentamiento fue el de cinco detenidos y siete policías lesionados.

Fernández, quien ya entonces era dueño de un prontuario con varios antecedentes penales, logró escapar, pero fue capturado a fines de julio por efectivos de la Policía de Investigaciones. Luego fue imputado y quedó en prisión preventiva por los delitos de atentado a la autoridad triplemente calificado por la reunión de más de tres personas, por utilizar armas para su comisión y en concurso real con daño calificado, agravado por la participación de un menor; aunque con el tiempo recuperó la libertad.

Noticias relacionadas
Pasaje 1709 al 7900, en el extremo oeste de Rosario. En la entrada de ese pasillo fue asesinada a tiros María Cristina Carabajal.

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Constantino Razzetti. El bioquímico y dirigente peronista asesinado por la Triple A el 14 de octubre de 1973 en Rosario

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

El sospechoso fue detenido en Trenque Lauquen, desde donde se tramitó su traslado. Quedó imputado por un crimen en un contexto de violencia de género.

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

El hospital Amselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez, donde derivaron a la mujer agredida por su pareja

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Ver comentarios

Las más leídas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Lo último

Quién es la escribana de Manuel Adorni: perfil de Adriana Nechevenko, mencionada en el escándalo

Quién es la escribana de Manuel Adorni: perfil de Adriana Nechevenko, mencionada en el escándalo

Tres árbitros argentinos viajarán al Mundial 2026 y marcarán un récord inédito

Tres árbitros argentinos viajarán al Mundial 2026 y marcarán un récord inédito

Jazz en Rosario: Gustavo Telesmanich presenta Pulsión en el ciclo Riviera Living Jazz

Jazz en Rosario: Gustavo Telesmanich presenta "Pulsión" en el ciclo Riviera Living Jazz

San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Hay hermetismo sobre el delito que le atribuyó la fiscal. No hubo declaraciones públicas por parte de ninguno de los actores del proceso

San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido
La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas
La Ciudad

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida
POLICIALES

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Transporte en Rosario: la Municipalidad volvió a la carga por los fondos de la Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: la Municipalidad volvió a la carga por los fondos de la Sube

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Ovación
Cuidemos a Central: el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores
Ovación

"Cuidemos a Central": el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores

Cuidemos a Central: el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores

"Cuidemos a Central": el pedido a los hinchas canallas en esta Copa Libertadores

Que 20 años no es nada: a dos décadas del debut de Jorge Broun en el arco de Central

Que 20 años no es nada: a dos décadas del debut de Jorge Broun en el arco de Central

Ian Glavinovich y su vuelta en reserva: Hacía un año que no jugaba, estoy feliz

Ian Glavinovich y su vuelta en reserva: "Hacía un año que no jugaba, estoy feliz"

Policiales
Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta
POLICIALES

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

La Ciudad
La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín
La ciudad

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El próximo rival de Newells tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Ovación

El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Política

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Política

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles
La Ciudad

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil
Economía

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido
La Región

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

WhatsApp incorpora los nombres de usuario: no será necesario mostrar el número de teléfono
informacion general

WhatsApp incorpora los nombres de usuario: no será necesario mostrar el número de teléfono

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Transporte en Rosario: garantizan frecuencias y hay versiones muy distintas sobre fondos hacia la tarjeta Sube
LA CIUDAD

Transporte en Rosario: garantizan frecuencias y hay versiones muy distintas sobre fondos hacia la tarjeta Sube

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación