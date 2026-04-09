Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

"Gordo Axel" tenía pedido de captura en una causa por venta de drogas y se lo vincula al "Frentudo" Fernández. Lo sorprendieron en plena actividad deportiva

Un hombre de 32 años que tenía pedido de captura por ventas de droga y por ser parte de la banda de Marcelo "Frentudo" Fernández , fue detenido en las últimas horas en Villa Mugueta , donde se desempeñaba como preparador físico en un club de esa localidad del departamento San Lorenzo.

Se trata de Axel Iván G., apodado “Gordo Axel”, quien fue apresado el miércoles por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). Según fuentes oficiales, el hombre tenía pedido de captura vigente en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

Los voceros indicaron qu e Axel Iván G. es familiar de Marcelo Fernández , reconocido hampón que tenía su radio de acción en la zona norte de Rosario y que se encuentra en prisión por narcomenudeo.

La investigación, a cargo del fiscal Pablo Socca, de la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, se originó en noviembre de 2024 y vincula al “Gordo Axel” con maniobras de microtráfico en la zona norte de Rosario.

Cómo fue la detención en Villa Mugueta

A partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la PDI, se logró establecer que el sospechoso se encontraba oculto y que trabajada como preparador físico en el Club Atlético Eduardo Hertz de Villa Mugueta.

Axel el Gordo

Eso, según los investigadores, le permitía modificar sus rutinas y evitar su localización. En ese marco, se montó ayer miércoles un operativo en inmediaciones de un predio deportivo en donde se disputaba un encuentro de liga.

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Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó evadir la identificación ocultando su rostro y dirigiéndose hacia el sector de vestuarios, pero fue interceptado a los pocos metros.

mugueta.jpg La localidad de Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo, fue escenario de un violento asalto. Foto: La Capital / Archivo.

En una primera instancia, el detenido aportó datos falsos sobre su identidad y exhibió documentación a nombre de un tercero. Posteriormente fue identificado en forma correcta y quedó detenido.

Durante el procedimiento se secuestraron un teléfono celular, documentación de identidad a nombre de otra persona, dinero en efectivo y efectos personales, los cuales fueron incorporados a la causa. Tras su aprehensión, fue trasladado a sede de PDI Rosario.

Quién es Marcelo "Frentudo" Fernández

Marcelo “Frentudo” Fernández fue uno de los siete detenidos en noviembre de 2024 en una serie de allanamientos por microtráfico de drogas que se realizaron en los barrio Parque Casas de Rosario y en la ciudad de Capitán Bermúdez.

En aquel operativo se secuestraron cuatro vehículos, dos motos, cocaína fraccionada, sesenta celulares y más de 3 millones de pesos. Tras la medida a cargo de los fiscales provinciales Lisandro Artacho y Pablo Socca, los detenidos fueron imputados por comercialización de drogas.

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Unos años antes, el "Frentudo" participó en serio incidente ante la Policía. Sucedió el 14 de mayo de 2017, cuando un grupo de personas amenazó y agredió a agentes de la seccional 30ª durante el cortejo fúnebre de Alexis Berti, un hombre de 30 años que murió en un enfrentamiento a balazos con efectivos un día antes. El saldo de ese enfrentamiento fue el de cinco detenidos y siete policías lesionados.

Fernández, quien ya entonces era dueño de un prontuario con varios antecedentes penales, logró escapar, pero fue capturado a fines de julio por efectivos de la Policía de Investigaciones. Luego fue imputado y quedó en prisión preventiva por los delitos de atentado a la autoridad triplemente calificado por la reunión de más de tres personas, por utilizar armas para su comisión y en concurso real con daño calificado, agravado por la participación de un menor; aunque con el tiempo recuperó la libertad.