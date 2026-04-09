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Crimen en zona oeste: mataron de un balazo a un hombre y hay una menor detenida

El homicidio sucedió el miércoles a la noche en inmediaciones de Tero 9800. La adolescente habría actuado con dos cómplices que están prófugos

9 de abril 2026 · 07:37hs
Gabriel Saucedo fue trasladado al Heca

Foto: La Capital / Archivo

Gabriel Saucedo fue trasladado al Heca, donde falleció horas después
La menor presuntamente implicada en el crimen de Gabriel Saucedo fue detenida en cercanías del lugar del hecho

Foto: Policía de Santa Fe.

La menor presuntamente implicada en el crimen de Gabriel Saucedo fue detenida en cercanías del lugar del hecho

Un crimen se produjo anoche en la zona oeste de Rosario. Un hombre de 34 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en la noche del miércoles en inmediaciones de Tero al 9000, y por ese homicidio la Policía detuvo poco después a una menor de 17 años sospechada de haber estado junto al grupo que atacó a la víctima.

Según las primeras informaciones, el asesinato se registró alrededor de las 21, en la zona conocida como barrio Tango. La Policía reportó el ingreso a esa hora de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se denunciaba que una persona había sido baleada en Tero al 9800.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que la víctima, identificada como Gabriel Saucedo, presentaba una herida de bala en el cráneo. El hombre herido fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), mientras tanto, los efectivos comenzaron con las primeras acciones investigativas y tomaron declaración a testigos del hecho.

Cómo fue la detención de la menor sospechosa

Esas personas señalaron que los presuntos responsables del ataque serían una chica menor de edad, que huyó en bicicleta, y dos varones que escaparon corriendo. Tras un patrullaje por la zona en Jacobacci y Benteveo, los efectivos arrestaron a una menor como sospechosa, en tanto que no hubo novedades sobre los cómplices ni se pudo localizar el arma utilizada en el hecho.

menor crimen zona oeste
La menor presuntamente implicada en el crimen de Gabriel Saucedo fue detenida en cercanías del lugar del hecho

La menor presuntamente implicada en el crimen de Gabriel Saucedo fue detenida en cercanías del lugar del hecho

Los voceros indicaron que mientras se realizaba el procedimiento de aprehensión de la menor sospechosa del crimen, se presentaron en el lugar dos mujeres que quisieron entorpecer el trabajo de la Policía. Por eso fueron detenidas e identificadas como Emilse O., de 31 años, y Ana O., de 49.

>> Leer más: Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Las fuentes confirmaron que Saucedo falleció alrededor de las 3 de hoy mientras era atendido en el Heca. Según trascendió, presentaba antecedentes penales por robo y violencia de género. En cuanto a la menor arrestada, está bajo sospecha como presunta autora material del crimen.

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