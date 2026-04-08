Piden que el juez Gastón Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación hace hincapié en la situación que afronta el magistrado acusado por corrupción y abuso de autoridad

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Regional Rosario), Lisandro Casale, pidió que el juez Gastón Salmai n sea apartado de la subrogancia que cumple en el Juzgado Federal Nº1 de la capital provincial.

Se trata de magistrado que está procesado y con pedido de prisión domiciliaria por delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita y cohecho pasivo.

El caso de Salmain está a consideración del el Consejo de la Magistratura , organismo que debe expedirse sobre si corresponde suspenderle la inmunidad como juez para que pueda afrontar el proceso en su contra sin fueros.

Mientras se espera una resolución del Consejo, Salmain fue designado por la Cámara Federal para cubrir una vacante en los Juzgados Federales de la capital provincial, cargo que quedó libre tras el pase a retiro del juez titular.

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La designación de Salmain en Santa Fe se dio ante el marcado atraso del gobierno nacional en la designación de candidatos para cubrir una importante cantidad de juzgados en varias jurisdicciones judiciales.

Qué piden los empleados judiciales

En declaraciones a LT8, Casale aclaró que el reclamo concreto para el apartamiento de Salmain de sus funciones en Santa Fe, tiene que ver solo con la subrogancia que el magistrado cumple en los Tribunales Federales de esa ciudad.

“No podemos intervenir en otra circunstancia porque no nos corresponde, ni tenemos facultades para pedirlo. Lo concreto es sobre la subrogancia. Y este pedido no es algo antojadizo, ni es una persecución, ni tampoco tenemos algo en particular en contra de esta persona”, destacó.

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Pero a la vez apuntó: “Estamos ante una situación compleja: hoy mismo la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura está para tratar el expediente del juez Salmain, y no se puede tener a un magistrado que tiene doble procesamiento y un pedido de prisión domiciliaria, que en segunda instancia salió con uso de tobillera, subrogando en otros juzgados”.

“Hacemos este pedido en representación de los trabajadores por lo que han padecido. Teniendo en cuenta lo que implica hoy una investigación tan compleja de delitos graves para un magistrado, creemos que se genera para los empleados un clima desfavorable. Por eso planteamos que cese la subrogancia en Santa Fe”, remarcó Casale.

Qué delitos le imputan al juez Gastón Salmain

En diciembre pasado, Salmain fue procesado con prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción en una causa que investiga el pedido de una coima de 200 mil dólares a cambio de dictar un fallo favorable.

La resolución fue ratificada por la Cámara Federal de Rosario, aunque la detención no se concretó debido a su condición de magistrado.

La investigación incluye el testimonio de un imputado colaborador que describió el mecanismo mediante el cual se habría solicitado el pago indebido, con la presunta participación de un operador judicial, también procesado.