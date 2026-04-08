Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste La Municipalidad desplegó un operativo tras denuncias de vecinos que advirtieron la situación en la que vivían los animales 8 de abril 2026 · 15:33hs

Diversas áreas del municipio intervinieron para rescatar a más de 30 gatos de una vivienda en zona noroeste.

Una denuncia de vecinos de zona noroeste derivó en el rescate de más de 30 gatos en muy malas condiciones de salud que se encontraban en una misma vivienda. Los animales fueron esterilizados y fueron ubicados en guarda transitoria, mientras que también se les brindó asistencia a las personas que habitaban el lugar.

El operativo, llevado adelante por la Secretaría de Control municipal, incluyó también una importante intervención de equipos del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Programa Barrial de Castración, quienes llevaron adelante la esterilizaciones de 33 gatos rescatados de una vivienda en zona noroeste.

Además, participaron del operativo agentes de las secretarías de Salud y de Desarrollo Humano y Hábitat, junto a personal del Centro Municipal de Distrito Noroeste, los cuales realizaron un relevamiento de la situación social de las personas que residían en el domicilio. También intervino la Brigada de Rescate Animal de la Policía de la provincia de Santa Fe.

WhatsApp Image 2026-04-08 at 14.27.19 Gatos rescatados a la espera de la adopción La gran mayoría de los gatos retirados quedaron en una guarda transitoria particular y se encuentran en proceso de recuperación a la espera de una adopción definitiva. En relación a este último punto, desde el municipio indicaron que se pueden realizar consultas a la cuenta de instagram "El Hogar de Lucas" a través de este enlace.

La titular del Área de Protección Animal, Sabrina Latino, remarcó el rol de la comunidad en la detección de estos casos: “La denuncia de los vecinos fue fundamental para poder intervenir a tiempo. Cuando hay compromiso ciudadano, podemos actuar con mayor rapidez y garantizar el bienestar de los animales. Vamos a continuar en ese camino”. >> Leer más: El auge del "perrihijo" y los "gathijos" en Rosario: el alerta de los veterinarios Desde el municipio recordaron la importancia del cuidado responsable y la castración como herramientas fundamentales para evitar el abandono y el maltrato animal. A su vez, recordaron que las denuncias por maltrato animal pueden realizarse a través de línea gratuita 147 de la Municipalidad de Rosario.