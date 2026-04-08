El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Newell's recibirá el domingo a San Lorenzo en el Coloso. El rojinegro deberá sacar provecho de tener más descanso y preparación que el Ciclón.

La formación inicial de San Lorenzo en Paraguay. Ahora se le viene Newell's.

Newell's pudo observar en detalle este miércoles el partido de su próximo rival del torneo Apertura: San Lorenzo, adversario ante el cual el equipo de Frank Kudelka irá por su tercer éxito en fila el domingo en el Coloso. El Ciclón tuvo su estreno en la Copa Sudamericana y tuvo una actuación y un resultado apenas discreto.

Porque San Lorenzo, que empezó perdiendo, empató 1-1 con el modesto Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

En el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya de Asunción, el Canario abrió la cuenta con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos de juego. Tan solo cuatro minutos después, Rodrigo Auzmendi empató el encuentro para el Ciclón.

San Lorenzo formó con: Orlando Gill ; Teo Rodríguez Pagano (57' Ritis) , Ezequiel Herrera , Guzmán Corujo , Lautaro Montenegro , Gregorio Rodríguez (46' Abrego) ; Nicolás Tripichio , Manuel Insaurralde (79' Perruzzi) , Nahuel Barrios (66' Gulli) ; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello (66' Vietto) . DT: Gustavo Álvarez .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042003714626458048&partner=&hide_thread=false SE ABRIÓ EL MARCADOR EN EL DEFENSORES DEL CHACO: Wlk firmó el 1-0 de Recoleta contra San Lorenzo en el estreno en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042004440278880713&partner=&hide_thread=false RÁPIDA REACCIÓN DEL CICLÓN: Auzmendi definió de primera para estampar el 1-1 de San Lorenzo contra Recoleta en la CONMEBOL #Sudamericana.



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Newell's va por el tercer éxito en fila

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez inicia con un empate esta travesía en la Copa Sudamericana donde enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, el próximo jueves desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

Mientras que en cuanto al torneo Apertura, San Lorenzo visitará el próximo domingo, desde las 15, a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.

En el certamen local, Newell's tiene 9 puntos y ocupa el puesto 14º de la zona A y San Lorenzo está noveno con 17 unidades. Sin dudas, el viaje y el partido extra del Ciclón es algo que deberá aprovechar el domingo el equipo rojinegro.

La Lepra viene de vencer en el Apertura a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.