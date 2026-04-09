Leticia Di Gregorio participó de la jornada por la ley contra "falsas denuncias" impulsada Carolina Losada

Fue el séptimo encuentro realizado en el Senado de la Nación donde presentaron los alcances del proyecto que la senadora Leticia Di Gregorio analiza replicar en Santa Fe

Di Gregorio consideró que "el debate debe darse con responsabilidad institucional y sin prejuicios, poniendo el foco en el correcto funcionamiento de la justicia y en la necesidad de garantizar derechos en todos los casos".

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó en la ciudad de Buenos Aires de la séptima jornada contra las falsas denuncias realizada en el Senado de la Nación, donde la senadora nacional Carolina Losada presentó los alcances de su proyecto de ley para abordar este tema en el país.

El encuentro reunió a legisladores, especialistas y personas que brindaron sus testimonios , en una convocatoria que superó las expectativas iniciales. Según se informó, en pocos días se inscribieron cerca de 600 personas , lo que obligó a cerrar el registro por la capacidad del salón, aunque la actividad también pudo seguirse de manera virtual.

En ese marco, la legisladora del departamento General López acompañó la iniciativa impulsada por su par a nivel nacional , que busca incorporar sanciones más severas ante denuncias falsas realizadas con intención de daño, especialmente en casos vinculados a violencia de género o contra menores. La propuesta también apunta a reforzar garantías procesales y evitar situaciones en las que se invierte la carga de la prueba.

Di Gregorio sostuvo que se trata de un tema que requiere ser abordado con seriedad y equilibrio , y remarcó la necesidad de fortalecer el sistema judicial para garantizar igualdad ante la ley y proteger tanto a las víctimas reales como a quienes puedan verse afectados por denuncias falsas.

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Iniciativa para replicar en Santa Fe

En esa línea, la representante del departamento General López adelantó que ya trabaja en iniciativas para la provincia de Santa Fe, vinculadas a modificaciones del Código Procesal Penal y de la ley de violencia familiar. “Estamos analizando herramientas que permitan mejorar los procesos judiciales y dar mayor previsibilidad, siempre cuidando a las verdaderas víctimas y evitando abusos del sistema”, expresó.

Asimismo, Di Gregorio consideró que "el debate debe darse con responsabilidad institucional y sin prejuicios, poniendo el foco en el correcto funcionamiento de la justicia y en la necesidad de garantizar derechos en todos los casos".

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Afirmó que “Es importante poder discutir estos temas y avanzar en normas que aporten equilibrio, transparencia y seguridad jurídica”.

La actividad en el Senado nacional se encuadra en el tratamiento del proyecto que volverá a ser debatido en comisión, con el objetivo de reunir los consensos necesarios para su aprobación en el recinto. “La justicia debe actuar con pruebas y garantizar procesos justos, sin que nadie sea considerado culpable antes de tiempo por cuestiones ideológicas”, concluyó Di Gregorio.

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