La Capital | La Región | Leticia Di Gregorio

Leticia Di Gregorio participó de la jornada por la ley contra "falsas denuncias" impulsada Carolina Losada

Fue el séptimo encuentro realizado en el Senado de la Nación donde presentaron los alcances del proyecto que la senadora Leticia Di Gregorio analiza replicar en Santa Fe

9 de abril 2026 · 13:26hs
Di Gregorio consideró que el debate debe darse con responsabilidad institucional y sin prejuicios

Di Gregorio consideró que "el debate debe darse con responsabilidad institucional y sin prejuicios, poniendo el foco en el correcto funcionamiento de la justicia y en la necesidad de garantizar derechos en todos los casos". 
Leticia Di Gregorio participó de la jornada por la ley contra falsas denuncias impulsada Carolina Losada

Leticia Di Gregorio participó de la jornada por la ley contra falsas denuncias impulsada Carolina Losada

Leticia Di Gregorio participó de la jornada por la ley contra falsas denuncias impulsada Carolina Losada

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó en la ciudad de Buenos Aires de la séptima jornada contra las falsas denuncias realizada en el Senado de la Nación, donde la senadora nacional Carolina Losada presentó los alcances de su proyecto de ley para abordar este tema en el país.

El encuentro reunió a legisladores, especialistas y personas que brindaron sus testimonios, en una convocatoria que superó las expectativas iniciales. Según se informó, en pocos días se inscribieron cerca de 600 personas, lo que obligó a cerrar el registro por la capacidad del salón, aunque la actividad también pudo seguirse de manera virtual.

Santafe-denunciasfalsas

Senadoras contra las falsas denuncias

En ese marco, la legisladora del departamento General López acompañó la iniciativa impulsada por su par a nivel nacional, que busca incorporar sanciones más severas ante denuncias falsas realizadas con intención de daño, especialmente en casos vinculados a violencia de género o contra menores. La propuesta también apunta a reforzar garantías procesales y evitar situaciones en las que se invierte la carga de la prueba.

Di Gregorio sostuvo que se trata de un tema que requiere ser abordado con seriedad y equilibrio, y remarcó la necesidad de fortalecer el sistema judicial para garantizar igualdad ante la ley y proteger tanto a las víctimas reales como a quienes puedan verse afectados por denuncias falsas.

Santafe-losada

Iniciativa para replicar en Santa Fe

En esa línea, la representante del departamento General López adelantó que ya trabaja en iniciativas para la provincia de Santa Fe, vinculadas a modificaciones del Código Procesal Penal y de la ley de violencia familiar. “Estamos analizando herramientas que permitan mejorar los procesos judiciales y dar mayor previsibilidad, siempre cuidando a las verdaderas víctimas y evitando abusos del sistema”, expresó.

Asimismo, Di Gregorio consideró que "el debate debe darse con responsabilidad institucional y sin prejuicios, poniendo el foco en el correcto funcionamiento de la justicia y en la necesidad de garantizar derechos en todos los casos".

Santafe-falsasdecnuncias2

Afirmó que “Es importante poder discutir estos temas y avanzar en normas que aporten equilibrio, transparencia y seguridad jurídica”.

La actividad en el Senado nacional se encuadra en el tratamiento del proyecto que volverá a ser debatido en comisión, con el objetivo de reunir los consensos necesarios para su aprobación en el recinto. “La justicia debe actuar con pruebas y garantizar procesos justos, sin que nadie sea considerado culpable antes de tiempo por cuestiones ideológicas”, concluyó Di Gregorio.

>>Leer más: Losada reflota un proyecto sobre denuncias falsas que tiene eco en Rosario

Noticias relacionadas
El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque.

San Cristóbal: imputaron por "participación secundaria" a un segundo adolescente detenido

Este festival no solo celebrará un nuevo aniversario, sino que también reafirmará el valor del trabajo colectivo y la construcción de identidad a través de la cultura.

Un domingo de cultura, identidad y comunidad para celebrar los 128 años de General Lagos

Tragedia en Capitán Bermúdez. Así quedaron los vehículos involucrados en el siniestro en el murieron dos mujeres

Imputan por homicidio culposo al conductor ebrio que atropelló y mató a dos mujeres

La ruta nacional 34 permaneció ocho días cortada por el colapso de una alcantarilla a la altura de Lehmann. La solución llegó de la mano de la provincia y es provisoria hasta tanto se ejecute una reparación definitiva.

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras ocho días de corte en Lehmann

Ver comentarios

Las más leídas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Lo último

El video viral del ex-Newells que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El video viral del ex-Newell's que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

A Gabriel Osvaldo Saucedo lo mataron a balazos luego de una pelea entre mujeres por la cual apuntan a una banda vinculada a la venta de drogas
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo
Economía

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Ovación
La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026
Ovación

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

Policiales
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

La Ciudad
Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo
La Ciudad

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
Politica

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
La Ciudad

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Por Candela Martorell
En foco

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El próximo rival de Newells tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Ovación

El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Política

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Política

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles
La Ciudad

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil
Economía

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil