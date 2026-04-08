La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

La aeronave será subastada el 16 de abril por la provincia junto a otros bienes incautados al delito, luego de que un juez rechazara el pedido de la defensa para frenar la venta

La Justicia dio este miércoles el visto bueno para que la provincia subaste el próximo 16 de abril la avioneta de Daniel Casanova, un agente de Bolsa acusado de estafas. La aeronave forma parte del lote de bienes incautados al delito y, si bien la defensa del financista pidió frenar su subasta, la audiencia de este miércoles determinó su remate.

Dentro del lote que saldrá a la venta el 16 hay vehículos que son propiedad de Daniel Casanova, el agente de bolsa detenido en prisión preventiva por estafas financieras. Pero la polémica creció por la avioneta que estaba nombre de Cereales del Sur, una empresa de Casanova que se encuentra concursada e inhabilitada para disponer de sus bienes.

La disputa nació por el concurso preventivo al que está sometido Cereales del Sur. Sus acreedores, que esperan poder cobrar lo acordado con la empresa, reclamaron que la avioneta en cuestión forma parte de la firma y no es un bien personal de Daniel Casanova . En este contexto, la defensa del agente de bolsa, se presentó en el Centro de Justicia Penal para suspender la subasta de la aeronave, avalados por los acreedores que piden que el bien sirva para saldar la deuda de la empresa.

Este miércoles la defensa de Casanova tuvo una audiencia con el juez Alejandro Negroni, quien determinó finalmente que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) actuó dentro del marco de la ley provincial, respetando todos los pasos legales y administrativos para llevar adelante la subasta.

La avioneta en cuestión es una Cessna 402 A que no vuela desde 2019, ya que no tiene la habilitación aviónica de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). En 2009 sufrió un accidente aéreo en San Fernando que quedó registrado en la Anac Según la página web de la Aprad, la Cessna 402 A no tiene llaves, se desconocen los kilómetros y el año de fabricación y está valuada para la subasta en $50.000.000, poco menos de 37 mil dólares.

>>Leer más: Bienes incautados al delito: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Deudores y acreedores buscaron frenar la subasta

La oposición de los acreedores se debió a que existía un principio de acuerdo entre estos y Cereales del Sur, hasta se llegó a pagar una cuota. Sin embargo, la Fiscalía impidió a la firma utilizar sus activos corrientes, por ende, no pudo continuar con lo pactado y la firma llegó a presentar la quiebra. Los representantes de Cereales del Sur alertaron sobre la situación. “Si la empresa quiebra, los reclamos van a caer a la provincia”, le habrían advertido.

El pedido de la suspensión de la subasta recayó sobre la avioneta y el resto de los vehículos ofertados. Uno de los argumentos de los abogados de Casanova fue que ninguno de los ítems ofrecidos tiene que ver con delitos de narcotráfico, sino con económicos. Para quienes defienden al financista, llama la atención que no se hayan decomisado bienes “50 veces más caros” que la avioneta y dos autos, un Audi A7 y otro Audi Q7, que ofrece la provincia. Además, se trata de bienes que fueron secuestrados sin una condena “que recién va a estar en cuatro años”, sostuvieron.

La subasta

La quinta subasta de bienes decomisados al delito en Santa Fe cerró la inscripción este martes con 5.411personas anotadas de distintas parte del país El remate, que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario, incluirá alrededor de 150 lotes entre vehículos, motos, bienes de distinto tipo y, por primera vez, una aeronave.

La subasta, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), forma parte de una estrategia que apunta a golpear las finanzas del delito y, al mismo tiempo, reconvertir esos activos en recursos con impacto social.

La diversidad y el valor de los bienes disponibles explican parte de la convocatoria, pero también consolidan una política pública que viene ganando volumen y legitimidad en toda la provincia.