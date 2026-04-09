San Cristóbal: imputaron a un segundo adolescente y se define si queda detenido

Hay hermetismo sobre el delito que le atribuyó la fiscal. No hubo declaraciones públicas por parte de ninguno de los actores del proceso

El segundo adolescente detenido por el tiroteo en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal ya fue imputado por su participación en el incidente en el que murió Ian Cabrera, de 13 años. La audiencia celebrada hoy en los tribunales de esa ciudad del noroeste provincial estuvo rodeada de un absoluto hermetismo y lo único que trascendió es que pasó a un cuarto intermedio para después de las 12.30 para definir si el chico quedará privado de la libertad o no.

La audiencia está encabezada por el juez Boaglio, magistrado a cargo de resolver la situación del menor. Pasadas las 11, finalizó la audiencia de imputación, en la que la fiscal le atribuyó formalmente un delito al adolescente.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce la calificación jurídica exacta que le fue atribuida: no hubo declaraciones públicas por parte de ninguno de los actores del proceso y el hermetismo en torno a la investigación es total.

Lo que sí se confirmó es que, una vez concluida la imputación, se dispuso un cuarto intermedio hasta las 12.30, momento en el que se reanudará la audiencia para abordar una cuestión central: la prisión preventiva del menor.

La defensa quiere discutir la cautelar

El pedido de cuarto intermedio se habría originado en la intención del defensor público Aníbal Caula de discutir la medida cautelar de prisión preventiva. El hecho de que la audiencia se haya interrumpido apenas una hora y media para retomarse con otro tinte hace pensar que la imputación realizada por la fiscal tiene entidad suficiente como para que exista una probabilidad concreta de que el adolescente quede detenido.

>> Leer más: Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

Este segundo adolescente había sido señalado inicialmente como posible autor del delito de encubrimiento, aunque los investigadores nunca descartaron que se le pudiera atribuir una participación más activa en el hecho. Precisamente, el giro en la calificación jurídica podría estar vinculado a lo que trascendió un día antes.

Tiroteo en la escuela: ¿colaborador estrecho?

En la conferencia de prensa del gobierno nacional realizada el miércoles, la Policía Federal describió a este adolescente de 16 años como un "colaborador estrecho" del tirador. Ese dato habría modificado la óptica de la fiscalía y podría explicar por qué la imputación que recibió hoy resultó distinta a la que la defensa esperaba, lo que a su vez motivó la solicitud del cuarto intermedio.

>> Leer más: El tiroteo en una escuela de San Cristóbal destapó 15 casos parecidos en Argentina

A partir de las 12.30, cuando se reanude la audiencia en el Tribunal de San Cristóbal, quedará definido si el segundo adolescente imputado en la causa por el tiroteo en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" permanece en libertad o queda bajo prisión preventiva, en una jornada que marca un nuevo capítulo clave en la investigación.