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Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

Agustín Mancini había caído con su vehículo al río Saladillo y nadie lo había visto en la zona del puente de la ruta nacional 178

8 de abril 2026 · 10:37hs
El Chevrolet Cruze quedó dado vuelta cerca de Bigand.

Foto: Canal 4 de Bigand.

El Chevrolet Cruze quedó dado vuelta cerca de Bigand.

"El 6 de abril le vuelvo a festejar el cumpleaños", dijo este martes el hermano de Agustín Mancini con una sonrisa. Así fijó una nueva fecha para celebrar la vida del joven que cayó al agua con un auto en Bigand y fue rescatado después de pasar prácticamente un día entero a la intemperie.

La policía, los médicos y los Bomberos Voluntarios de la localidad del departamento Caseros auxiliaron a la víctima de 23 años cuando ya había pasado casi 24 horas sin asistencia por las lesiones que sufrió en la ruta nacional 178, unos 70 kilómetros al sudoeste de Rosario. Si bien el siniestro vial tuvo lugar en uno de los corredores más transitados de la región, ninguna de las personas que había pasado manejando por allí se percató de lo ocurrido.

Después del traslado en helicóptero sanitario hasta Rosario, Mauro Mancini confirmó que su hermano menor quedó internado con fracturas. Mientras esperaba el parte médico en la puerta del Hospital Español, destacó: "Soy su amigo, su socio y lo crié. Lo amo y espero que se recupere".

¿Cómo fue el rescate del automovilista accidentado en Bigand?

El automovilista desapareció alrededor de las 11 de la mañana del último lunes. Había viajado a Córdoba por trabajo y estaba volviendo hacia Bigand. "La última vez que lo habían visto fue a la altura de Tortugas. De ahí en más, habíamos perdido todo tipo de rastro", explicó uno de sus familiares.

La búsqueda de Agustín Mancini cobró relevancia públicas por distintos pedidos de ayuda en redes sociales. En el inicio del día siguiente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió la foto y los datos de la denuncia para sumar colaboración y la investigación arrojó resultados positivos un par de horas después del comunicado oficial.

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Al margen de la gestión de la Fiscalía Regional Segunda, la situación se esclareció por el aviso de un ciclista y vecino de la víctima. El deportista había salido a entrenar y detuvo su marcha después de las 9 de la mañana de este martes porque vio algunas piezas de plástico del coche en el puente de la ruta.

Poco después de este pedido de ayuda, dos familiares de Mancini llegaron al mismo lugar. El joven había logrado salir con vida del Chevrolet Cruze de su hermano, pero no pudo alejarse de la orilla y todavía estaba en el agua cuando lo encontraron.

Un auto dado vuelta debajo de un puente

En la ruta no había marcas de frenada que dieran cuenta del despiste ocurrido el último lunes entre Bigand y Chabás. En uno de los extremos del puente sólo se advertía la rotura parcial de una barrera de hormigón construida entre la calzada y la baranda.

Todo indica que el auto cayó al agua mientras Mancini volvía a su pueblo. Sin embargo, sus familiares no pudieron determinar la causa del siniestro vial en las primeras horas posteriores al rescate, ya que el joven todavía no estaba en condiciones de contar lo que le había sucedido.

El vehículo quedó dado vuelta sobre el lecho del río. Desde el puente podían verse las ruedas y la parte inferior de la carrocería. El conductor estaba a unos 20 metros del coche cuando los rescatistas fueron a buscarlo.

El primer traslado del paciente se llevó a cabo por tierra. Una vez que lo atendieron en un centro de salud de Casilda, se coordinó un segundo viaje en helicóptero hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y la derivación al Hospital Español.

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