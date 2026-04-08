La Capital | Policiales | Condena

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Un tribunal mantuvo en 14 años de prisión la pena de Rocío Castro por traicionar a María Cristina Carabajal. La convocó a un pasillo donde le dispararon a la cabeza

8 de abril 2026 · 19:10hs
Pasaje 1709 al 7900

Pasaje 1709 al 7900, en el extremo oeste de Rosario. En la entrada de ese pasillo fue asesinada a tiros María Cristina Carabajal.

Por engañar a María Cristina Carabajal al convocarla a un falso encuentro frente a un pasillo de la zona oeste donde la mataron en diciembre de 2021, Rocío Castro había sido condenada en junio del año pasado a 14 años de prisión en carácter de partícipe del crimen. La pena, emitida en un fallo dividido, fue confirmada por un tribunal de apelación que revisó el caso y consideró que la pena es “razonable y fundamentada”.

Así lo entendieron los jueces de la Cámara Penal Nicolás Foppiani, Javier Beltramone y Daniel Curik al revisar la sentencia dictada en primera instancia a la acusada de 35 años. La pena había sido apelada por la defensa de la mujer. El tribunal de segunda instancia, sin embargo, consideró que se trata de una condena proporcional al daño causado y ajustada cuenta circunstancias personales de Castro, además de su edad y su “grado de autodeterminación”.

>>Leer más: La condenaron a 14 años de cárcel por su aporte al homicidio de una mujer

Castro fue condenada por citar a "Kitty" Carabajal, de 30 años, al lugar donde la asesinaron el 6 de diciembre de 2021 en la entrada al pasillo de barrio Godoy donde vivía la víctima, en el pasaje 1709 al 7800. El crimen ocurrió minutos después de las 20 de ese día. Esa tarde la acusada le había enviado un mensaje de WhatsApp desde un teléfono que la víctima no tenía registrado para juntarse a tomar mates.

Emboscada en barrio Godoy

Si bien Castro no tenía una relación estrecha con María Cristina, ese encuentro se concretó en la casa de la mujer asesinada y no duró más de veinte minutos. Horas más tarde Castro siguió mensajeando a la mujer y volvieron a pactar otro encuentro para las 19.

>>Leer más: El crimen a traición de Kitty: un plan para salir a comer que terminó en asesinato

Un rato antes un hombre hasta ahora no identificado fue hasta la casa de Carabajal para ver si estaba pero como no la encontró y se retiró. Finalmente, cuando María Cristina salió de la casa para encontrarse con Castro se topó con un hombre que sin mediar palabra le disparó a la cabeza con una pistola 9 milímetros y se dio a la fuga mientras la víctima moría en el lugar.

En el juicio oral por el caso realizado el año pasado en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Lisandro Artacho planteó que el papel que jugó Castro en la previa al asesinato fue esencial para que éste se concretara.

Finalmente, el 12 de junio fue condenada a 14 años de prisión por el tribunal de primera instancia integrado por las juezas Paula Álvarez, Valeria Pedrana y Silvia Castelli, con una disidencia parcial de la jueza Álvarez que proponía una condena a 12 años.

Noticias relacionadas
El hospital Amselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez, donde derivaron a la mujer agredida por su pareja

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido.

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Intento de robo barrio Martin. El bar de Mendoza y Alem fue atacado a piedrazos. A pesar del percance la actividad era normal en el local

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

La balacera ocurrió en el pasaje 529 al 600.

Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Lo último

La Asociación Rosarina de Fútbol entregó $70 millones en concepto de balones al torneo Solidario

La Asociación Rosarina de Fútbol entregó $70 millones en concepto de balones al torneo Solidario

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe respalda el proyecto que impulsa el gobierno nacional. Los diputados que conforman el bloque de Provincias Unidas tienen diferentes posturas
Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Ovación
Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando
OVACIÓN

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

En Newells, en medio de la necesidad, Glavinovich empezó a tener minutos de rodaje

En Newell's, en medio de la necesidad, Glavinovich empezó a tener minutos de rodaje

Di María, el titiritero que ya ganó todo pero cierra los ojos en busca de su mayor sueño

Di María, el titiritero que ya ganó todo pero cierra los ojos en busca de su mayor sueño

Policiales
Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

El hijo de una víctima de la Tiple A aportó pruebas de la formación del grupo paramilitar

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

La Ciudad
Rosario lanza recorridos ambientales en espacios verdes con foco en biodiversidad urbana
La Ciudad

Rosario lanza recorridos ambientales en espacios verdes con foco en biodiversidad urbana

Denuncian al fiscal Caterina por ofrecer beneficios irregulares a un imputado a cambio de declarar contra un senador

Denuncian al fiscal Caterina por ofrecer beneficios irregulares a un imputado a cambio de declarar contra un senador

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz
El Mundo

Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria
La Ciudad

Tarifas de taxis con descuentos: el sindicato de peones salió al cruce de la propuesta libertaria

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder
Información General

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cáncer: actividad física durante la quimioterapia, un nuevo paradigma

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas
La Ciudad

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior por la suba de naftas

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán a dos horas de vencer su ultimatum

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newells
Ovación

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newells y Fernando Echenique para Central
Ovación

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC
La Ciudad

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos
Politica

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso
POLICIALES

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 
Policiales

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente
La Ciudad

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite
Política

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
Policiales

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones
Política

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones