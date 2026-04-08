Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Un tribunal mantuvo en 14 años de prisión la pena de Rocío Castro por traicionar a María Cristina Carabajal. La convocó a un pasillo donde le dispararon a la cabeza

Pasaje 1709 al 7900, en el extremo oeste de Rosario. En la entrada de ese pasillo fue asesinada a tiros María Cristina Carabajal.

Por engañar a María Cristina Carabajal al convocarla a un falso encuentro frente a un pasillo de la zona oeste donde la mataron en diciembre de 2021, Rocío Castro había sido condenada en junio del año pasado a 14 años de prisión en carácter de partícipe del crimen. La pena, emitida en un fallo dividido, fue confirmada por un tribunal de apelación que revisó el caso y consideró que la pena es “razonable y fundamentada”.

Así lo entendieron los jueces de la Cámara Penal Nicolás Foppiani, Javier Beltramone y Daniel Curik al revisar la sentencia dictada en primera instancia a la acusada de 35 años. La pena había sido apelada por la defensa de la mujer. El tribunal de segunda instancia, sin embargo, consideró que se trata de una condena proporcional al daño causado y ajustada cuenta circunstancias personales de Castro, además de su edad y su “grado de autodeterminación”.

Castro fue condenada por citar a "Kitty" Carabajal, de 30 años, al lugar donde la asesinaron el 6 de diciembre de 2021 en la entrada al pasillo de barrio Godoy donde vivía la víctima , en el pasaje 1709 al 7800. El crimen ocurrió minutos después de las 20 de ese día. Esa tarde la acusada le había enviado un mensaje de WhatsApp desde un teléfono que la víctima no tenía registrado para juntarse a tomar mates.

Emboscada en barrio Godoy

Si bien Castro no tenía una relación estrecha con María Cristina, ese encuentro se concretó en la casa de la mujer asesinada y no duró más de veinte minutos. Horas más tarde Castro siguió mensajeando a la mujer y volvieron a pactar otro encuentro para las 19.

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Un rato antes un hombre hasta ahora no identificado fue hasta la casa de Carabajal para ver si estaba pero como no la encontró y se retiró. Finalmente, cuando María Cristina salió de la casa para encontrarse con Castro se topó con un hombre que sin mediar palabra le disparó a la cabeza con una pistola 9 milímetros y se dio a la fuga mientras la víctima moría en el lugar.

En el juicio oral por el caso realizado el año pasado en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Lisandro Artacho planteó que el papel que jugó Castro en la previa al asesinato fue esencial para que éste se concretara.

Finalmente, el 12 de junio fue condenada a 14 años de prisión por el tribunal de primera instancia integrado por las juezas Paula Álvarez, Valeria Pedrana y Silvia Castelli, con una disidencia parcial de la jueza Álvarez que proponía una condena a 12 años.