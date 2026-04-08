Un exdirigente de Central que estuvo procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Gonzalo Estévez, secretario del club de Arroyito en la gestión de Pablo Scarabino, ocupará un rol clave en el Ministerio de Justicia de la Nación

El Boletín Oficial de la República Argentina confirmó la designación del rosarino Gonzalo Estévez en un cargo clave del Ministerio de Justicia de la Nación . El abogado, que fue secretario de Rosario Central durante la gestión de Pablo Scarabino , asumirá como subsecretario de Asuntos Registrales de la cartera de Justicia .

Estévez tuvo una fuerte exposición pública en Rosario por su paso por la comisión directiva canalla. Fue secretario del club de Arroyito entre 2003 y 2007 , una etapa que terminó con la institución intervenida por la Justicia. En ese contexto, el letrado llegó a ser procesado por administración fraudulenta.

En 2007 fue apartado de su cargo cuando la jueza Liliana Giorgetti quedó al frente de la intervención judicial de Central, una medida que desembocó en el adelantamiento de las elecciones de ese año, en las que luego se impuso Horacio Usandizaga.

Ahora, Estévez se incorporó al gobierno nacional en reemplazo de Carlos Eduardo Medina, quien dejó el cargo de subsecretario de Asuntos Registrales el 9 de marzo. De esta manera, el rosarino pasará a ocupar un lugar relevante dentro de la estructura del Ministerio de Justicia.

La designación no pasó inadvertida en Rosario, y mucho menos en el mundo de Central. Estévez fue una pieza importante en la gestión de Pablo Scarabino, quien llegó a la presidencia en 2003 y consiguió la reelección en 2006. Sin embargo, aquella conducción quedó atravesada por fuertes cuestionamientos por su manejo económico, su vínculo con la barra brava y las crecientes tensiones internas dentro de la comisión directiva.

En ese período, incluso, el propio Estévez le impidió a Scarabino ingresar a la sede del club en el centro de la ciudad. También desconoció públicamente el accionar de la jueza Giorgetti y sostuvo que no acataría sus órdenes. Pese a eso, la Justicia avanzó con la intervención del club y convocó a elecciones para noviembre de 2007.

Procesamiento y cierre de la causa

Tras su salida de Rosario Central, Estévez fue investigado por el juez Luis María Caterina, quien por entonces estaba a cargo de la instrucción de causas penales en Santa Fe. En 2013, la Cámara de Apelación en lo Penal lo procesó por estafa y administración fraudulenta en perjuicio del club de Arroyito junto con los también exdirectivos de Central Juan Dalbes, Marcelo Gastaldi y Juan José Ubieta.

De acuerdo con el expediente, el procesamiento estuvo vinculado a una deuda contraída por Rosario Central con la mutual Alcara Li Fusi, reclamada a través de un juicio ejecutivo por un pagaré que, a su vez, se originaba en un préstamo de dinero realizado por el grupo inversor DF antes de mayo de 2006. Según esa resolución, la operatoria era considerada ilegal.

Caterina sospechaba que Estévez y otros integrantes de la comisión directiva utilizaban la Asociación Mutual Siciliana Alcara Li Fusi para desviar fondos. Además, a los directivos de Central también se les atribuyó haber contraído préstamos con el empresario Juan Carlos Silvetti. En ese marco, se señaló que pagarés ejecutados judicialmente y abonados por el club a la empresa Espadas no respondían a un préstamo real.

Con el paso del tiempo, Estévez fue sobreseído en todas las causas que se tramitaron en la Justicia santafesina.