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Noche de peña en Rosario: Demi Carabajal trae la fiesta santiagueña

Este viernes, el Club Unión y Progreso será escenario de una verdadera fiesta popular y una noche a pura chacarera, pensada para bailar y compartir

9 de abril 2026 · 12:06hs
Demi Crabajal se presentará en una peña santiagueña en Rosario 

Demi Crabajal se presentará en una peña santiagueña en Rosario 

Este viernes 10 de abril, desde las 21, el Club Unión y Progreso se prepara para brindar una noche única para los amantes del folklore. A pura energía, música y fiesta, los rosarinos podrán disfrutar de una verdadera peña santiagueña en el club ubicado en San Juan 3464

Se trata de una propuesta pensada para celebrar la música popular. El gran protagonista de la noche será Demi Carabajal, referente indiscutido de la música santiagueña, que llegará con toda su banda para hacer vibrar al público en un cierre a pura chacarera. La velada contará además con la participación de destacados artistas invitados como Huahui Basualdo, Ñaupa Cunan, Valentina Da Silva y Verónica Guzmán.

La peña contará con mesas y sillas, y no faltará la gran pista de baile para disfrutar como se debe: entre amigos, música en vivo y tradición.

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Demi Carabajal en Rosario

Con una extensa trayectoria, Demi Carabajal formó parte durante más de dos décadas del proyecto solista de Peteco Carabajal como percusionista. También integró producciones junto al Dúo Coplanacu y Raly Barrionuevo, además de ser autor de canciones interpretadas por grandes figuras como Mercedes Sosa, Los Nocheros y Roxana Carabajal.

En su camino solista, lleva ocho discos y continúa desarrollando una obra propia que mantiene viva la esencia de la música santiagueña, mientras trabaja en nuevas composiciones que formarán parte de su próximo material.

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