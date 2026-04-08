El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil

El fertilizante urea aumenta porque falta en el mundo y encarece el producto en el campo argentino. La empresa que monopoliza en el país festeja. El ingreso clave del empresario de las desventuras en Bioceres

El uruguayo Sartori se metió en la empresa que monopoliza los fertilizantes en el país

En un escenario de extrema volatilidad global, Profertil, recientemente vendida a manos del polémico empresario uruguayo Juan Sartori , ha logrado consolidarse como el actor dominante y beneficiado por la coyuntura bélica actual en el país. La compañía, que concentra aproximadamente el 60% del mercado de urea en Argentina, se encuentra en una posición estratégica inmejorable para sacar ventaja de los precios inflados de los fertilizantes a nivel mundial.

El mercado global de fertilizantes atraviesa una crisis de suministros sin precedentes debido al conflicto en Medio Oriente. La urea —el fertilizante más utilizado— es hoy alrededor de un 70% más cara que antes de la guerra, alcanzando valores internacionales de entre 600 y 700 por tonelada.

Esta suba responde directamente a las tensiones logísticas: aproximadamente un tercio de las exportaciones marítimas de fertilizantes provienen de la región en conflicto, y la mayoría han quedado bloqueadas por el cerco de Irán en el Golfo.

Ante esta escasez mundial, Profertil queda en una posición de fortaleza absoluta al ser el principal productor local, garantizando el autoabastecimiento y mitigando para sí misma el impacto de los precios internacionales, que han llegado a dispararse hasta un 40% adicional por la falta de oferta externa. Sin embargo, asociaciones de productores cuestionan la posición dominante al entender que los precios siguen altos restándole competitividad.

La consolidación de esta ventaja competitiva coincide con un cambio de mando clave. Adecoagro, tras adquirir la participación que pertenecía a YPF y a la canadiense Nutrien en una operación cercana a los 600 millones de dólares, se ha quedado con la totalidad de Profertil.

Sartori

Desde hace un año, esta estrategia cuenta con el impulso de Tether, la empresa líder en criptomonedas y principal accionista de Adecoagro. La figura del uruguayo Juan Sartori, Jefe de Proyectos Especiales de Tether y Presidente del Consejo de Administración de Adecoagro, ha sido fundamental en esta transición.

sartori.jpg Cara nueva. Sartori era hasta hace poco un total desconocido, dado que vivía fuera de Uruguay.

En diciembre pasado, Sartori ha destacado que la integración de Profertil busca aumentar la exposición a "activos reales y sostenibles que generan valor a largo plazo", aprovechando que los ingresos de la planta de Bahía Blanca están mayormente dolarizados y cuentan con acceso directo al gas natural, su insumo principal. Y vaya si lo logra ahora en plena guerra.

Sartori está en plenos cuestionamientos por su participación en Bioceres. Directores históricos cuestionan el avance del fondo liderado por el uruguayo y alertan de un “hostigamiento financiero” impulsado por la nueva gestión. Al punto que denuncian interés por vaciar Bioceres S.A., acelerar su quiebra y reducir pasivos.

Con una producción de 1,3 millones de toneladas anuales, Profertil no solo asegura el insumo al campo argentino, sino que maximiza su rentabilidad en un contexto donde el cerco iraní solo ha permitido la salida de una cuarta parte de los barcos esperados.

Bajo la dirección estratégica de Sartori y el músculo financiero de Tether, la empresa está capitalizando la crisis para acelerar su trayectoria de crecimiento y reforzar su capacidad de desplegar capital en activos de alto rendimiento.