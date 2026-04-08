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Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

El cronograma del gobierno nacional estableció la apertura de los propuestas este 11 de mayo en el marco de los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

8 de abril 2026 · 06:10hs
Circunvalación y la autopista a Buenos Aires están dentro de los tramos a licitarse en los próximos meses.

Circunvalación y la autopista a Buenos Aires están dentro de los tramos a licitarse en los próximos meses.

De no mediar sorpresas y de acuerdo a una resolución del Ministerio de Economía nacional y posterior cronograma de la Red Federal de Concesiones, los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur tendrá el acto de apertura con las ofertas de los grupos interesados el 11 de mayo a las 13 horas. El paquete licitatorio es de gran envergadura y contempla más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el noroeste bonaerense, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. En dos segmentos, se privatizará por sectores la autopista a Buenos Aires y todo el anillo vial de avenida de Circunvalación, trazas estratégicas para la región.

Con la publicación de los pliegos, anexos y plazos de presentación de ofertas se abre un nuevo capítulo de la Red Federal de Concesiones sobre gran parte de las rutas nacionales que atraviesan el país. El proceso se inició con la adjudicación de los dos primeros tramos: Oriental (que involucra 682 kilómetros de las rutas 12, 14, 135, A015 y 117 a lo largo de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires) que va desde el límite en Paso de los Libres hasta el empalme con el puente Zárate-Campana. Autovía Construcciones y Servicios SA tomó posesión del Tramo Oriental y su concesionaria ahora se llama Autovía del Mercosur.

En forma paralela, también se adjudicó a la empresa Conexión Alto Delta, los 60 kilómetros que comprende la ruta nacional 174 con el puente Rosario-Victoria y sus enlaces entre ambas ciudades. Se trata de una unión de empresas rosarinas y entrerrianas que ya comenzaron a reparar toda la traza vial y están en etapa de prueba para el debut de un nuevo sistema de peaje con barreras inteligentes, a través del pago automático con Telepase o con pago electrónico con tarjetas de débito o crédito, con billetera electrónica o Mercado Pago (QR).

>>Leer más: Licitan la concesión a 30 años de la autopista a Buenos Aires, Circunvalación y la ruta 33

Por otro lado, a fines de febrero pasado, el gobierno recepcionó 15 oferentes interesados en la operación, mantenimiento y mejoras de los corredores de un proceso que ingresó en etapa de evaluación como paso previo a la adjudicación de los tramos Sur–Atlántico–Acceso Sur (que involucra a las rutas nacionales 3, 205, 226 y autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri, Newbery) que enlazan el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el sur de Buenos Aires y el Tramo Pampa (que abarca las rutas nacionales 5 y 35); que conectan el oeste bonaerense con la capital pampeana de Santa Rosa.

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Lo que viene en la autopista a Buenos Aires

La Red Federal de Concesiones, oficializada por la resolución 112/2026, del Ministerio de Economía se licitó la concesión privada de más de 2.500 km de rutas nacionales clave en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. En esta ocasión, la etapa II-B tiene mayor cantidad de tramos y es la de mayor envergadura en el mapa de la Argentina.

El Mediterráneo con 672 kilómetros de extensión que comprende las rutas nacionales 7 y 35. El Puntano con 720 kilómetros de recorrido (rutas nacionales 8, 36, A-005 y 193).

>>Leer más: Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

El turno de Circunvalación

El Portuario Sur con 637 kilómetros sobre gran parte de la autopista a Buenos Aires (desde la zona del puerto de Campana hasta San Nicolás) y Portuario Norte con 528 kilómetros que comprenderá desde San Nicolás en los 50 kilómetros de arribo a Rosario y A008 avenida Circunvalación a lo largo de sus 30 kilómetros de anillo vial.

También 447 kilómetros desde la A012 (transferida al gobierno santafesino) hasta Trenque Lauquen en el sur bonaerense por la ruta 33. La consulta de los pliegos finaliza el próximo 27 de este mes. La la presentación de ofertas cierra el 07 de mayo mientras que la fecha del primer acto de apertura será el 11 de mayo próximo. El plazo de concesión será a 20 años con opción a extenderse por 10 años más.

Quien resulte adjudicatario tendrá la responsabilidad de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Los pliegos establecen el mantenimiento de la cabina existente en General Lagos y se detallan cinco estaciones de cobro en Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda.

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La autopista Rosario-Buenos Aires ya tiene habilitada la mano que viene hacia la ciudad. Foto: gentileza PhLares.

La autopista Rosario-Buenos Aires ya tiene habilitada la mano que viene hacia la ciudad. Foto: gentileza PhLares.

Sin ampliación camino a Buenos Aires

El pliego dejó a un costado la ampliación a un tercer carril de la autopista a Buenos Aires dentro del tramo Portuario Sur, es decir entre la zona de Campana hasta San Nicolás. En la era macrista hubo un amague de concreción que terminó naufragando. Solo se le exigirá al futuro concesionario una "puesta en valor inicial" para luego mantener lo invertido, con el correspondiente cobro del peaje.

Lo que sí se sostuvo es el ensanche a un tercer carril sobre la autopista entre la A012 en la zona de Alvear y el ingreso hasta Circunvalación.

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