WhatsApp incorpora los nombres de usuario: no será necesario mostrar el número de teléfono

La prueba está abierta, por el momento, para una cantidad determinada de personas. Cómo funciona y cuándo llegará al resto de cuentas

8 de abril 2026 · 16:13hs
Por ahora, la nueva funcionalidad de WhatsApp está limitada a un grupo reducido de usuarios.

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp comienza a concretar un proyecto en el que arrancó a trabajar en 2023: los nombres de usuario, que podrán reemplazar a los números de teléfono a la hora de mostrar información relevante a otros contactos.

La app, que forma parte del ecosistema Meta, comenzó a probar los nombres de usuario en un número limitado de cuentas para ir expandiendo su uso al resto de personas de manera paulatina.

A poco de su habilitación, se van conociendo detalles sobre cómo funciona una funcionalidad muy esperada por los usuarios.

Nombres de usuario en WhatsApp: cómo funcionan

Para saber si una cuenta de WhatsApp fue habilitada para probar los nombres de usuario, habrá que dirigirse a la opción "nombres de usuario" en la configuración del perfil. Desde esa opción se podrá elegir el nombre, que quedará vinculado a la cuenta y se podrá compartir con otras personas en lugar del número de teléfono.

>> Leer más: WhatsApp: el truco para saber si te tienen bloqueado

En caso de no contar con esta opción, van algunos datos para cuando llegue el momento de la habilitación definitiva. En primer lugar, se conoció que se podrá incluir un mínimo de tres caracteres y un máximo de 35, que se podrán vincular con los nombres usados en otras plataformas de Meta como Facebook, Instagram o Threads. Además, el nombre de usuario deberá incluir al menos una letra y no podrá ser basado puramente en números.

En tanto, sólo se permiten caracteres como letras minúsculas, números, puntos y guiones bajos, a lo que se suma que los nombres no podrán comenzar con www, ni terminar como si fueran un dominio: ni .com ni .net.

Y el detalle más importante: el nombre sólo será aprobado si también está disponible en el resto de las plataformas de Meta, por lo que no puede coincidir con otros nombres ya registrados en Instagram, Facebook o WhatsApp a menos que se empareje con las cuentas creadas en esas otras redes por el usuario.

Para realizar la verificación definitiva, se deberá vincular el nombre de usuario con las cuentas a través del sistema de Centro de Cuentas de Meta, un espacio centralizado para gestionar configuraciones compartidas entre las redes sociales de la empresa.

Llamadas y videollamadas

La esencia de esta nueva funcionalidad, explicaron desde la firma, es facilitar la conexión entre personas sin que exista la necesidad de compartir un número de teléfono. Para ello, cada usuario deberá elegir un nombre único, que irá precedido por el arroba que ayudará a identificarlo.

>> Leer más: Santa Fe lanzó "Orientador Laboral", un asistente por WhatsApp para buscar trabajo: cómo se usa

Desde Meta indicaron que esta forma de identificación se podrá utilizar para hacer llamadas y videollamadas, y todavía no se sabe si también será parte de los chats.

Con todo ello, la función de nombre de usuario se ha lanzado a modo de prueba para un número limitado de usuarios, aunque se prevé que se extienda gradualmente en las próximas semanas.

