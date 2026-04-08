El Teatro el Círculo inaugura su Elenco de Teatro Clásico con "Bodas de sangre"

Con dirección y elenco rosarino, llega una nueva versión del clásico de García Lorca. La obra abre un espacio dedicado al teatro clásico con identidad local

Al cumplirse 90 años de la muerte de Federico García Lorca, el Teatro El Círculo homenajea al autor con una nueva versión de "Bodas de sangre", uno de los grandes clásicos del teatro. La cita será el sábado 11 de abril, a las 20, cuando no solo recuperará una obra emblemática del repertorio español, representada en escenarios de todo el mundo, sino que también debutará el Elenco de Teatro Clásico del Teatro el Círculo.

La puesta, con adaptación y dirección de Gonzalo Catalani , marca la inauguración oficial de una propuesta que busca abrir el teatro a nuevas formas de producción y a la participación de artistas locales. De este primer montaje participan Juan Carlos Capello, Florencia Crende, Iván Kowalczyk, Cecilia Patalano, Aquiles Pelanda, Vicky Principi y Luisina Suárez, con asistencia general de Rocío Aronson. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek y en la boletería del teatro.

Inspirada en un hecho real ocurrido en Níjar, en la provincia de Almería, "Bodas de sangre" presenta una tragedia donde el deseo, la violencia y el destino se imponen sobre la voluntad de los personajes . La historia sigue a una novia que, a punto de casarse, huye con su amor prohibido, lo que reaviva un conflicto familiar marcado por la sangre y la venganza. Con su característico lenguaje poético y simbólico, Lorca construye un relato en el que el amor, el honor y las normas sociales se entrelazan en un entorno rural atravesado por tensiones irreconciliables.

La puesta que se verá en la ciudad no solo propone una nueva lectura de un clásico, sino que también funciona como carta de presentación de un proyecto mayor: la consolidación de un espacio para el teatro clásico en Rosario.

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“Si bien El Círculo es un teatro lírico que solamente produce ópera, dentro del edificio funciona la Escuela de Ballet Russo, la Escuela de Comidas Musicales, el Estudio de Ópera, pero no había teatro de texto. Así que decidimos seguir con el camino del teatro clásico”, contó Gonzalo Catalani en diálogo con La Capital, donde también anticipó lo que el público podrá encontrar en esta versión de la obra.

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Un elenco para abrir el teatro a la escena local

En una ciudad con una fuerte presencia teatral, la creación del Elenco de Teatro Clásico del Teatro El Círculo aparece como un puente entre dos mundos que históricamente no siempre dialogan: el del circuito del teatro independiente y el de una de las salas más emblemáticas de Rosario. La iniciativa, impulsada por Gonzalo Catalani, comenzó a gestarse hace varios años y encontró su punto de inflexión tras la experiencia de "La casa de Bernarda Alba", realizada junto a la compañía Cosa de Lenguas.

“En pandemia propuse armar un elenco de teatro clásico. Quedó todo en stand by, pero después, en la post pandemia, retomamos el proyecto con "La casa de Bernarda Alba", que fue muy exitosa, con premios y reconocimientos. Eso impulsó a que se diera el Ok para crear el elenco”, explicó el director, quien desde hace más de una década trabaja en el teatro dentro de ciclos destinados a escuelas.

Lejos de pensarse como una compañía fija, el proyecto se construye desde una lógica abierta. “No es una escuela ni mucho menos, es abrir las puertas de El Círculo para la comunidad teatral rosarina ”, señaló el director. El elenco tendrá un carácter rotativo: cada obra implica nuevas convocatorias y elencos, en un movimiento constante que busca ampliar la participación de actores y actrices de la ciudad.

Pero la propuesta va más allá de lo organizativo: también implica abrir un espacio históricamente asociado a lo lírico, en palabras de Catalani, muchas veces percibido como “sacro” o “cerrado”, para que "se nutra de la cantidad de artistas rosarinos que hay para que puedan adueñarse del escenario”.

En esa línea, el proyecto se sostiene bajo una lógica de trabajo independiente. “Es un producto completamente independiente, nos gestionamos como una cooperativa. No producimos en el teatro, no recibimos un contrato ni somos empleados del teatro. Apostamos ambos, 50-50, el teatro y nosotros, a pérdida y ganancia, así que estamos ahí también medios empresarios en esta propuesta. Pero ensayamos todas las semanas y es como si fuese una cooperativa", explicó.

Así, más que un elenco estable, la iniciativa se presenta como un espacio en construcción, que busca consolidar un nuevo vínculo entre la institución y la escena teatral rosarina.

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"Bodas de Sangre": la vigencia de Lorca en clave actual

Para inaugurar esta nueva etapa, la elección de "Bodas de sangre" de Federico García Lorca no fue casual. En el año en que se conmemora el 90° aniversario de su muerte, la obra apareció como la opción ideal para profundizar el trabajo sobre el autor, que Gonzalo Catalani ya venía desarrollando. “Siempre estuvo pendiente. Fue la respuesta ideal para decir: vamos a meternos de lleno”, explicó el director, quien además realizó la adaptación del texto.

“Lo maravilloso que tiene Lorca es toda la parte simbólica y poética del texto”, destacó Catalani. A esto se suma un fuerte trabajo de producción local, con música original compuesta especialmente para la obra y un equipo artístico integrado por creadores rosarinos. Con música incidental de Gaby Goldman, diseño de vestuario de Ramiro Zorreguieta, diseño de Iluminación a cargo de Tomás Quiroga, diseño Gráfico: Máximo Aragonés y fotografía de Christian Jamin.

Sin dudas, versionar un texto emblemático y representado en todo el mundo es un desafío. La propuesta introduce una mirada contemporánea sin despojar al clásico de su esencia. “Para mí revalorizar un clásico no es vestir a Romeo y Julieta con campera de cuero, sino llevar la voz de espectador a esa época y que el traspaso lo haga el espectador, que el laburo de la actualidad lo tenga el espectador”, sostuvo el director.

Pero más allá de las decisiones de puesta, hay algo que, según Catalani, explica la vigencia de Lorca: sus textos siguen latiendo en el presente. El director señaló que en esas palabras todavía resuenan historias cercanas, fragmentos de la vida cotidiana, ecos de lo vivido o de lo heredado. “Por algo es un clásico: está vivo en escena. todos siempre cuando ven estos espectáculos recuerdan una instancia que ocurrió, qué ocurrió en sus vidas o por un pariente, o porque se lo contaron o porque lo vivieron”, afirmó

Con las expectativas altas tras la experiencia previa de "La casa de Bernarda Alba", el equipo apuesta a consolidar una identidad propia. “Queremos demostrar el enorme talento que hay en Rosario. Es un desafío sostener un espectáculo con identidad ciudadana”, concluyó.