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Un ex-Central en problemas: Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

El jugador de la selección argentina figura como comprador de objetos de alto valor. Hay otros futbolistas salpicados

8 de abril 2026 · 16:49hs
Un juez quiere interrogar a Giovani Lo Celso por su presunta participación en operaciones de contrabando y evasión. El ex-Central juega actualmente en el Betis.

Un juez quiere interrogar a Giovani Lo Celso por su presunta participación en operaciones de contrabando y evasión. El ex-Central juega actualmente en el Betis.

Giovani Lo Celso, el futbolista surgido en Central que hoy juega en Europa y es referente de la selección argentina que conduce Lionel Scaloni, quedó bajo la lupa de la justicia en Europa por su supuesta participación en operaciones de contrabando y evasión.

Las pesquisas que salpican a Lo Celso apuntan al contrabando de relojes de lujo y, entre los sospechosos, figura el jugador que se perdió el Mundial de 2022 por lesión y que hoy es uno de los que deben ganarse su lugar para el Mundial 2026.

La investigación sobre estas operaciones está a cargo de un juez de Andorra, que pidió la colaboración de la justicia española para interrogar a varios futbolistas, entre ellos el mediocampista surgido en Central.

Lo Celso aparece como comprador de relojes de una firma de Andorra cuyo propietario está con prisión preventiva. El mediocampista, según se sospecha, habría adquirido dos relojes por 83.000 euros. Ambas operaciones ahora están bajo la lupa judicial.

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Contrabando y evasión

La sospecha es que las operaciones se hicieron para ocultar una evasión: el empresario importaba relojes de lujo desde España hacia Andorra sin declararlos en la aduana, evitando así el pago de impuestos.

Además de Lo Celso, la causa incluye a otros nombres reconocidos del fútbol internacional como Dani Carvajal, David Silva, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Juan Bernat y Thomas Partey.

Algunos de estos jugadores realizaron compras por cifras muy elevadas. Por ejemplo, Partey habría adquirido tres relojes por 415.000 euros, mientras que Bernat suma operaciones por 367.000 euros.

Por el momento, la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en las maniobras investigadas.

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