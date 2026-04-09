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Transporte en Rosario: la Municipalidad volvió a la carga por los fondos de la Sube

A pesar de la desmentida de organismos nacionales, el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, reiteró que existe un atraso de varios meses

9 de abril 2026 · 09:25hs
La tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) aumentó en febrero.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) aumentó en febrero.

La discusión sobre el financiamiento del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) en Rosario sigue lejos de un punto de acuerdo entre autoridades nacionales y locales. Desde la Municipalidad anunciaron este miércoles el pago del primer mes del año para rechazar la desmentida oficial que hicieron el mismo día en Buenos Aires.

"Hoy, 8 de abril, transfirieron el monto correspondiente a los atributos sociales de Sube de enero", manifestó el secretario de Gobierno de la ciudad, Sebastián Chale. Así insistió en el reclamo por el atraso en el ingreso de un monto de dinero que es clave dentro del contexto del fuerte aumento de costos por la suba del combustible.

El funcionario había advertido previamente que había una demora mayor que la habitual para obtener los únicos aportes nacionales que tiene el sistema de colectivos urbanos de Rosario. Según su cálculo, esto implica un déficit mensual que oscila entre 1.600 y 1.700 millones de pesos en el servicio público.

Llegaron los fondos de la Sube para el transporte de Rosario

El exconcejal dijo a la mañana que la Secretaría de Transporte de la Nación no había hecho ninguna transferencia de atributos sociales de 2026 hasta la noche anterior. Al final de la jornada confirmó que recibieron el dinero de enero y sentenció: "Ese es el atraso".

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Chale recordó que el gobierno argentino suele pagar a mes vencido el dinero de los viajes con descuentos del Sistema ÚInico de Boleto Electrónico (Sube). Sin embargo, el plazo comenzó a estirarse indefinidamente durante el verano y el veloz aumento del gasoil por la guerra en Medio Oriente complicó el financiamiento de la red de transporte.

>> Leer más: El Concejo reclama a Nación por la deuda con el transporte de Rosario

Las declaraciones durante un reportaje en LT8 generaron una réplica rápida en Buenos Aires. "No existe retraso en el envío de fondos correspondientes a los atributos sociales. El sistema se encuentra operando con normalidad en lo que respecta a la liquidación y transferencia de estos fondos".

La reacción no dejó conforme a las autoridades locales. Este miércoles a la noche, el secretario municipal confirmó que recibieron la transferencia correspondiente a enero. De esta manera planteó que la demora se estiró a tres meses para acceder a estos recursos. Ahora resta saber si el gobierno nacional se pondrá al día o si se mantendrá el plazo actual.

¿Cuántos usuarios tienen atributos sociales de Sube?

Los atributos sociales de la tarjeta Sube permiten pagar el 45 por ciento del valor del pasaje de colectivos. Este descuento está disponible para personas que trabajan en casas particulares, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y excombatientes de Malvinas. Chale estimó que en la ciudad “hay unos 200 mil usuarios" con estas condiciones. "Es un número que tiene un impacto importante el TUP y en enero significaron 1.600 millones de pesos distribuidos en las dos empresas que operan en Rosario", indicó.

El secretario de Gobierno local recordó que las concesionarias vienen denunciando atrasos en el pago de estos fondos del Estado nacional. Luego añadió: "Por el otro lado está la presión fuerte que ejerce el aumento del combustible. La suba del gasoil iba a afectar a todo lo que es el costo del servicio".

>> Leer más: Sube: cómo y quienes pueden solicitar la tarifa social y la cobertura del 100% del pasaje

"Todos los servicios que tienen que ver con el combustible como principal costo aumentaron un 15 o 25 por ciento en marzo. Eso pegó fuerte en todo el sistema", remarcó el exconcejal. Así planteó que el incremento también generó mayores gastos en recolección y mantenimiento del espacio público, tareas en las se encarece un insumo clave.

En el medio de esta disputa por la transferencia de recursos, los colectivos de Rosario siguen funcionando con el esquema habitual. "En Rosario están garantizadas las frecuencias, pero estamos alertas a la situación y estamos en contacto con las autoridades provinciales y nacionales", aclaró Chale.

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