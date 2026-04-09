Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

El gremio hará retención de tareas hasta que se complete el pago de los haberes del mes de marzo. A qué usuarios afecta

Un paro de colectivos comenzó a primera hora de este jueves 9 de abril. La medida impacta de lleno en millones de usuarios. La huelga afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y paraliza a decenas de líneas por un conflicto salarial entre empresas y trabajadores.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la medida de fuerza tras detectar incumplimientos en el pago de salarios de marzo de varias empresas . El sindicato responsabilizó a las cámaras empresarias por la interrupción del servicio y exigió la regularización inmediata de los haberes. "Queremos cobrar los salarios y defender los puestos de trabajo", señalaron desde el gremio. Además, denunciaron una reducción de frecuencias que ya generó demoras y malestar entre los pasajeros.

La UTA decidió avanzar con el cese de actividades hasta que las compañías cumplan con el pago adeudado. La medida afecta tanto servicios urbanos como interjurisdiccionales.

El paro alcanza a una extensa lista de líneas en el Amba. Entre las afectadas se encuentran: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

En paralelo, el gobierno convocó a una reunión este jueves por la mañana en la Secretaría de Transporte. El encuentro entre funcionarios nacionales y representantes de las principales cámaras del transporte busca destrabar el conflicto y evitar una escalada hacia un paro total.

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Qué pasa en Rosario con el paro de colectivos

En este contexto, muchos rosarinos buscan saber qué líneas no prestarán servicio para poder organizarse y encontrar alternativas de transporte.

La medida de fuerza deja sin servicio de colectivos a cientos de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En específico, a todas las líneas que dependen de las empresas que aún no han efectuado el pago del 100% de los salarios en el mes de marzo.

En este sentido, la ciudad de Rosario no verá afectado su sistema de transporte público por la medida impulsada por la UTA. Por el contrario, el servicio de colectivos rosarino continuará funcionando con normalidad y sin alteraciones.