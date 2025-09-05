La Capital | Zoom | Rosario

Agenda cultural en Rosario: música en vivo, comedia en el teatro y juego al aire libre

Desde el viernes 5 al domingo 7, los escenarios rosarinos presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos. La agenda en esta nota

5 de septiembre 2025 · 07:00hs
El hombre inesperado

"El hombre inesperado", con Inés Estévez y Germán Palacios, es uno de los platos fuertes del fin de semana en Rosario

Rosario recibe el mes de septiembre con una agenda cargada de shows, espectáculos teatrales y eventos gratuitos para disfrutar del arte, entretenimiento y cultura en los distintos puntos de la ciudad.

El fin de semana es el momento ideal para disfrutar de las diversas propuestas que la escena local propone. Desde el viernes 5 al domingo 7, la oferta cultural rosarina promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

A continuación, un repaso por algunas eventos que tendrán lugar este fin de semana:

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: terror de una reconocida franquicia, un drama argentino y una comedia extranjera

Música: pop, reggae, flamenco y música local

El viernes 5 la música suena como protagonista. En el Bioceres Arena, el pop de El Zar resonará a partir de las 21. Para los amantes de los sonidos locales, La N.N (y DJ Miloco en la trasnoche) estará en Casa Brava desde las 23, mientras que en Club Fosse habrá una doble propuesta flamenca con Tablao del Río y Aquelarre a las 22.

El sábado 6, el reggae se adueña del Bioceres Arena con Nonpalidece, desde las 20. Más tarde, en el mismo lugar, la fiesta continúa con la “aplanadora del amor”: Nuestro Romance a las 23:55. Por otro lado, en el Teatro El Círculo, otro romántico se hace presente: Dyango, a las 21, con un 20% de descuento en entradas para quienes cuentan con la tarjeta Beneficios La Capital. Desde Neuquén, dirá presente el pop de La Valenti, en Capitán a las 21; y Carlos Quilici y su Quinteto Los Tauras llevarán el tango al CC Atlas a la misma hora. Para quienes prefieren cumbia, la banda Sudor Marika celebra sus 10 años de historia en el Festival Nación Trava, desde las 18 en el Centro Cultural Parque España, con entrada gratuita.

El domingo 7, la música en vivo se vive con Mery & Blues en Hache Pub a las 21.

>> Leer más: Sudor Marika celebra 10 años de música y resistencia en el festival Nación Trava

Teatro y humor para todos los gustos

El teatro también tiene un lugar destacado en la agenda. El viernes 5 a las 20.30, el Teatro Astengo presenta "Come From Away" ( 20% de descuento con BLC), el multipremiado musical que aborda el atentado del 11S desde una historia luminosa y poco conocida. Ese mismo día, el teatro Broadway recibirá a las 21 a "El Hombre Inesperado" (20% de descuento con BLC), la obra protagonizada y dirigida por Inés Estévez y Germán Palacios.

El domingo 7, la cartelera teatral se completa con la obra infantil "El Teatro está Embrujado" en el Teatro La Vigil a las 16.30 (20% de descuento con BLC). Y en el teatro Broadway, el humor de Jenny, La Paraguaya hará reír al público a las 19.30 (20% de descuento con BLC).

>> Leer más: Inés Estévez y Germán Palacios llegan a Rosario con "El hombre inesperado"

Arte, actividades y eventos al aire libre

El fin de semana también ofrece opciones gratuitas y para disfrutar del aire libre. El sábado 6, La Malinche Coffee inaugura la muestra de arte de Pool & Marianela a las 19.

Tanto el sábado como el domingo, los amantes de los juegos de mesa tienen una cita en el Galpón 11 y el CEC con el evento Cultura en Juego de 14 a 17. Y para disfrutar del aire libre, el Festival del Lapacho continúa en el Parque Sunchales de 10 a 17. Ambos eventos son con entrada gratuita.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un jueves frio, con una maxima que no superaria los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

un kiosco con nueva vida: en rosario abrio el primer puesto de diarios que suma cafeteria

Un kiosco con nueva vida: en Rosario abrió el primer puesto de diarios que suma cafetería

Chata Solidaria, la campaña de Ford para ayudar a los chicos de Chaco. 

Chata solidaria: Ford lanzó una campaña para recaudar donaciones para los chicos de Chaco

El cádaver fue encontrado en Ocampo al 1900

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Lo último

Emergencia en discapacidad: La ley es de cumplimiento obligatorio

Emergencia en discapacidad: "La ley es de cumplimiento obligatorio"

Fabricando Futuro: una movida de jóvenes empresarios que busca poner eje en la industria

Fabricando Futuro: una movida de jóvenes empresarios que busca poner eje en la industria

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

La iniciativa recibió 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. La nueva normativa establece los lugares donde se podrán realizar esos emprendimientos.
Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo
La Ciudad

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lionel Messi hizo dos goles y tuvo su última noche mágica en Argentina

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Policiales

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Ovación
Nicolás Otamendi se despidió de la gente: Fue mi último partido oficial por Eliminatorias
Ovación

Nicolás Otamendi se despidió de la gente: "Fue mi último partido oficial por Eliminatorias"

Nicolás Otamendi se despidió de la gente: Fue mi último partido oficial por Eliminatorias

Nicolás Otamendi se despidió de la gente: "Fue mi último partido oficial por Eliminatorias"

Corre Franco Colapinto: días y horarios de prácticas, clasificación y GP de Monza

Corre Franco Colapinto: días y horarios de prácticas, clasificación y GP de Monza

Central y Newells juegan el clásico en reserva: los datos, el historial y las curiosidades

Central y Newell's juegan el clásico en reserva: los datos, el historial y las curiosidades

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

La Ciudad
Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación
la region

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario