Agenda cultural en Rosario: música en vivo, comedia en el teatro y juego al aire libre

Desde el viernes 5 al domingo 7, los escenarios rosarinos presentan espectáculos para todos los gustos, edades y bolsillos. La agenda en esta nota

"El hombre inesperado", con Inés Estévez y Germán Palacios, es uno de los platos fuertes del fin de semana en Rosario

Rosario recibe el mes de septiembre con una agenda cargada de shows, espectáculos teatrales y eventos gratuitos para disfrutar del arte, entretenimiento y cultura en los distintos puntos de la ciudad.

El fin de semana es el momento ideal para disfrutar de las diversas propuestas que la escena local propone. Desde el viernes 5 al domingo 7, la oferta cultural rosarina promete opciones para todos los gustos, bolsillos y edades.

Música: pop, reggae, flamenco y música local

El viernes 5 la música suena como protagonista. En el Bioceres Arena, el pop de El Zar resonará a partir de las 21. Para los amantes de los sonidos locales, La N.N (y DJ Miloco en la trasnoche) estará en Casa Brava desde las 23, mientras que en Club Fosse habrá una doble propuesta flamenca con Tablao del Río y Aquelarre a las 22.



El sábado 6, el reggae se adueña del Bioceres Arena con Nonpalidece, desde las 20. Más tarde, en el mismo lugar, la fiesta continúa con la “aplanadora del amor”: Nuestro Romance a las 23:55. Por otro lado, en el Teatro El Círculo, otro romántico se hace presente: Dyango, a las 21, con un 20% de descuento en entradas para quienes cuentan con la tarjeta Beneficios La Capital. Desde Neuquén, dirá presente el pop de La Valenti, en Capitán a las 21; y Carlos Quilici y su Quinteto Los Tauras llevarán el tango al CC Atlas a la misma hora. Para quienes prefieren cumbia, la banda Sudor Marika celebra sus 10 años de historia en el Festival Nación Trava, desde las 18 en el Centro Cultural Parque España, con entrada gratuita.

El domingo 7, la música en vivo se vive con Mery & Blues en Hache Pub a las 21.

Teatro y humor para todos los gustos

El teatro también tiene un lugar destacado en la agenda. El viernes 5 a las 20.30, el Teatro Astengo presenta "Come From Away" ( 20% de descuento con BLC), el multipremiado musical que aborda el atentado del 11S desde una historia luminosa y poco conocida. Ese mismo día, el teatro Broadway recibirá a las 21 a "El Hombre Inesperado" (20% de descuento con BLC), la obra protagonizada y dirigida por Inés Estévez y Germán Palacios.

El domingo 7, la cartelera teatral se completa con la obra infantil "El Teatro está Embrujado" en el Teatro La Vigil a las 16.30 (20% de descuento con BLC). Y en el teatro Broadway, el humor de Jenny, La Paraguaya hará reír al público a las 19.30 (20% de descuento con BLC).

Arte, actividades y eventos al aire libre

El fin de semana también ofrece opciones gratuitas y para disfrutar del aire libre. El sábado 6, La Malinche Coffee inaugura la muestra de arte de Pool & Marianela a las 19.

Tanto el sábado como el domingo, los amantes de los juegos de mesa tienen una cita en el Galpón 11 y el CEC con el evento Cultura en Juego de 14 a 17. Y para disfrutar del aire libre, el Festival del Lapacho continúa en el Parque Sunchales de 10 a 17. Ambos eventos son con entrada gratuita.