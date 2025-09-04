La Capital | La Región | San Nicolás

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

La masiva caravana partió desde la planta “General Savio” (ex-Somisa) y copó el centro de la ciudad en rechazo al apagado del alto horno, los despidos y la precarización laboral que enfrentan más de 1.200 obreros tercerizados del Grupo Techint.

4 de septiembre 2025 · 17:32hs
San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

San Nicolás fue escenario este jueves 4 de septiembre de una multitudinaria movilización encabezada por trabajadores de las contratistas de Ternium-Siderar, la planta del Grupo Techint, el mayor fabricante de acero de la Argentina. La protesta partió desde la portería 1 de la planta (ex-Somisa) y recorrió la avenida Savio hasta llegar a la plaza Mitre, donde se realizó un acto central con discursos y reclamos.

La convocatoria surgió en el marco de un conflicto que lleva más de dos semanas e involucra a alrededor de 1.200 operarios tercerizados que denuncian salarios de miseria, condiciones laborales precarias y despidos masivos en empresas contratistas. Las empresas contratistas son, entre otras, Loberaz, Casius, RM Seguridad Ambiental, Sijam, Dominion, SJG, Harsco y Testatec.

El detonante fue la decisión patronal de apagar el alto horno de la planta “General Savio” (ex-Somisa) una medida drástica que normalmente se reserva para tareas de mantenimiento planificadas, y que fue interpretada como una maniobra de presión sobre los trabajadores en lucha.

Reclamos y contexto del conflicto

Los obreros paralizaron la producción desde hace 15 días con paros y asambleas, exigiendo salarios dignos y mejoras en seguridad laboral. Aseguran que perciben alrededor de $400.000 por quincena, trabajando jornadas de 12 horas, en condiciones extremas. La situación se agravó con el despido de 220 operarios de la firma tercerizada Loberaz, dedicada a mantenimiento eléctrico y mecánico.

El secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán, y el líder de la seccional San Nicolás, Naldo Brunelli, respaldaron la movilización y sostuvieron que “el ajuste, la precarización y la subcontratación son la política sistemática del Grupo Techint”. El gremio denunció que hace más de un año no logran acordar paritarias con la Cámara Argentina de Acero y que el Ministerio de Trabajo provincial ya dio por cumplida la conciliación obligatoria sin resultados.

Tensiones políticas y sociales

La protesta contó con el respaldo del Movimiento Derecho al Futuro, espacio ligado al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que convocó a organizaciones políticas y sociales a acompañar a los trabajadores en la marcha de este jueves. En un comunicado, responsabilizaron tanto al CEO de Techint, Paolo Rocca, como al presidente Javier Milei: “Rocca mantiene a los trabajadores con salarios de hambre, y Milei lleva a la industria nacional a la crónica de una muerte anunciada”, señalaron.

El Concejo Deliberante de San Nicolás también se pronunció en contra de la medida empresarial, al considerar el apagado del alto horno como una forma de extorsión destinada a quebrar la protesta.

Una movilización que puede escalar

La marcha de este jueves en San Nicolás se vivió como un punto de inflexión. Dirigentes de la UOM anticiparon que el conflicto podría escalar a nivel nacional si no se alcanza un acuerdo con Techint. “La indignación del pueblo metalúrgico se refleja en toda la sociedad nicoleña y de Ramallo. Este es un puntapié inicial para un reclamo que se va a hacer nacional”, expresó Luis Sánchez, referente de la seccional local.

Noticias relacionadas
Las líneas verde, azul y roja recorrerán los barrios periféricos y llegarán hasta el centro de la ciudad.

Incorporan tres líneas de transporte urbano de pasajeron en Puerto San Martín

Parte de la comuna de María Teresa quedó anegada el domingo 31 de agosto de 2025 por las lluvias de la tormenta de Santa Rosa.

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

En el río Carcarañá en pleno barrio El Formoseño bajaron un poco las aguas, pero prevalece el alerta.

Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

En Argentina esta experiencia se replica desde el año 2018 en el XLab Rosario, el cual funciona en las instalaciones del Laboratorio Max Planck de dicha ciudad, atrayendo a unos 2.000 estudiantes por año. 

TecnoLagos expande sus vínculos internacionales con Alemania en el campo científico y educativo

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Lo último

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Es parte del grupo de barras de Central que, tras el asesinato de Pillín Bracamonte, se desplazaron hacia la pesada de Newell's en una trama ligada al crimen organizado

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad
Política

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
La Ciudad

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Ovación
Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto
OVACIÓN

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Un volante de Newells se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Un volante de Newell's se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Policiales
Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa