Mala noticia para Fabbiani en Newell's: un volante se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue durante la práctica matutina en el predio de Bella Vista, donde el equipo se prepara para sus próximos compromisos.

Newell's trabaja a toda marcha en el complejo Bella Vista con vistas a sus próximos compromisos, ante Atlético Tucumán en el Coloso por el torneo Clausura de la Liga Profesional y frente a Belgrano en el Estadio Único La Pedrera de San Luis por la Copa Argentina.

El plantel viene realizando entrenamientos en doble turno y la novedad este jueves es que el volante David Sotelo sufrió una lesión en uno de sus tobillos.

El jugador será sometido a una serie de estudios y se espera un parte de Newell's para conocer cuál es la lesión, aunque en principio las sospechas es que se trataría de algo grave.

Actualización

Este jueves a la tarde, Newell's emitió un comunicado en el que informó cuál fue la lesión que aquejó a Sotelo: se trata de una fractura en el tobillo izquierdo. El parte dice que los médicos del club tomaron la decisión de llevar a cabo la recuperación mediante un tratamiento ortopédido, lo que significa que no será operado.

El comunicado no dice cuál es el tiempo estimado por los médicos para la recuperación del joven futbolista.

La lesión anterior de David Sotelo

Sotelo ya había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en febrero de 2024 cuando Newell's venció por 1 a 0 a Central Córdoba en el Coloso, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El chico fue reemplazado por Lionel Vangioni a los 85 minutos, pero la gravedad de la lesión se confirmó varios días después. Sotelo estuvo diez meses sin jugar y recién pudo hacerlo el 10 de octubre de 2024 en el partido de reserva frente a Tigre, por la Copa Proyección.