Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Sería el primer viaje al extranjero que el líder norcoreano hace con Kim Ju-ae, quien presuntamente tendría 12 años

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, viajó a Pekín esta semana para codearse con los presidentes de China y Rusia, dos de los principales aliados de su nación. Pero al parecer tenía otro propósito para el viaje: presentar a su hija como posible sucesora.

Kim Ju-ae acompañó a su padre a Pekín, donde más de veinte países se mostraron en un desfile militar. Después de que el tren especial que transportaba a la comitiva de Kim llegara a la estación de ferrocarril de Pekín el martes, Ju-ae permaneció junto a Kim mientras este era recibido por funcionarios chinos de alto rango.

De acuerdo con lo poco que se conoce del régimen norcoreano, es el primer viaje al extranjero que Kim hace con su hija, que tendría 12 años, según se calcula. Ju-ae es la única hija de Kim que apareció en los medios estatales de Corea del Norte, que se refieren a ella como “querida hija”. Desde finales de 2022 que acompaña a su padre a desfiles militares, pruebas de armamento y otros acontecimientos internos de importancia política.

Los analistas surcoreanos dijeron que Kim parece estar preparándola como heredera, aunque también tienen cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Algunos dijeron que el hecho de que llevara a Ju-ae en su primer viaje a China en seis años, y a una importante reunión de líderes internacionales, es una nueva señal significativa de su estatus en ascenso.

Yang Moo-jin, expresidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos, con sede en Seúl, dijo que la joven estaba siguiendo el ritual de “presentarse” a los dirigentes de China, el aliado más importante de Corea del Norte.

La escena de la estación de Pekín “demostró que la estaban tratando como la número 2 de Corea del Norte, no solo en su país, sino también en el extranjero”, dijo Cheong Seong-chang, experto en Corea del Norte del Instituto Sejong. Y añadió: “Al llevarla a China, Kim Jong-un está enviando una fuerte señal al mundo de que ella va a ser su sucesora”.

La reunión en Pekín evidenció la transformación de Kim, que pasó de ser un paria internacional con armas nucleares a convertirse en un actor global.