Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

El Concejo aprobó la modificación de un artículo que establecía la preferencia de familiares de agentes activos, jubilados o fallecidos

5 de septiembre 2025 · 09:37hs
La mayoría de los ediles apoyaron la reforma en la contratación de empleados públicos.

Foto: Prensa Concejo Municipal de Rosario.

La mayoría de los ediles apoyaron la reforma en la contratación de empleados públicos.

En el marco de una sesión con una extraordinaria cantidad de temas tratados, este jueves se aprobó un cambio en el régimen de ingreso de los empleados públicos municipales. En sintonía con otras iniciativas recientes, el Concejo dejó sin efecto la prioridad para el ingreso de hijos de otros trabajadores.

El proyecto del edil libertario Franco Volpe consiguió la aprobación por mayoría reglamentaria para modificar la ordenanza del estatuto y el escalafón. A partir de esta resolución, el cuerpo deliberativo decidió alinearse con otras disposiciones para la eliminación de cargos hereditarios en reparticiones públicas y provinciales.

A la hora de abrir el debate, el representante del bloque Vida y Libertad señaló que quitar la preferencia de familiares en el acceso a cargos municipales "fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y refuerza el compromiso con la rendición de cuentas". La propuesta contó con el acompañamiento de Ana Laura Martínez, una de las integrantes de las filas oficialistas en el Palacio Vasallo.

Cambio de reglas en la Municipalidad de Rosario

Luego de la sesión de este jueves, la ordenanza 3.574 determina que la autoridad a cargo de cubrir vacantes "no podrá conceder prioridad" a hijos u otros parientes de empleados en actividad, jubilados o fallecidos. Esta regla se aplicará incluso si esas personas hubieran participado en un concurso público abierto.

La nueva normativa busca expresamente "asegurar la igualdad de oportunidades para todos los postulantes que acrediten la idoneidad necesaria para desempeñar las funciones y responsabilidades requeridas". Al mismo tiempo, se mantienen el resto de los requisitos indispensables.

>> Leer más: Santa Fe prohibió los cargos hereditarios de empleados públicos con una nueva ley

Hasta ahora, el artículo 10 del anexo señalaba que los hijos del agentes activos, jubilados o fallecidos debían tener preferencia en el proceso de selección. Volpe propuso eliminar esta definición como un paso más para garantizar que las contrataciones en el sector público sean procediimentos "abiertos, justos y basados en criterios objetivos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FrancoVolpeOK/status/1963792759565042124&partner=&hide_thread=false

"A pesar de que los concejales del kirchnerismo intentaron bajar el proyecto, pudimos eliminar los cargos hereditarios de la Municipalidad", expresó el concejal sobre la sanción. Dentro de un mensaje afín con la política del presidente Javier Milei, comentó: "Seguimos trabajando para que Rosario sea libre".

Las únicas concejalas que votaron contra la reforma fueron Norma López y María Fernanda Rey, representantes de diferentes vertientes del peronismo. En la lista de nueve abstenciones predominaron los referentes opositores al intendente Pablo Javkin. La única excepción a la regla en este caso fue Alicia Pino. La dirigente socialista es compañera de bloque de Federico Lifschitz, que también se pronunció a favor esta reforma.

¿Cuáles son los requisitos para empleados públicos?

La ordenanza que incluye el estatuto y el escalafón del personal municipal señala que es preciso acreditar la idoneidad de cada agentes antes del ingreso. Uno de los requisitos indispensables es la nacionalidad argentina, ya sea nativa, por opción o naturalización, salvo caso de excepción en determinadas actividades que así lo ameriten.

Por otra parte, la normativa señala que los empleados públicos locales deben tener condiciones morales y de conducta, así como una aptitud psicofísica para la función que desempeñen. El personal permanente debe ingresar por el nivel inferior del agrupamiento correspondiente, salvo que haya que cubrir puestos superiores y que no haya candidatos con las condiciones necesarias al cabo del proceso de selección.

