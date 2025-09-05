Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

La ceremonia del mandatario está prevista para las 12.30. En total, durante toda la jornada se realizarán cuatro casamientos.

Una de las parejas que se casaron este viernes en el pasaje Luetich.

El pasaje Luetich , una escalinata ubicada al lado del edificio de la exAduana y a la vez uno de los rincones de Rosario más lindos, comenzó desde la media mañana de hoy a recibir a parejas que contraerán matrimonio en el marco del programa “Casate con tu ciudad como testigo”. Pero el acto que acapara toda la atención será a las 12.30 cuando el intendente Pablo Javkin también dé el “Sí”.

El coordinador de la Dirección de Registros Civiles de Santa Fe, Leandro Laspina, anticipó que será la misma jueza que casará a Javkin es la misma funcionaria que presidió todos los actos que se dieron durante este viernes.

“El intendente se casará como cualquier vecino. Completó todos los requisitos que se establecieron en el Programa. Para nosotros es un orgullo no solo por el intendente sino por todas las parejas que confiaron en este programa desde el año pasado que fue cuando se implementó”, destacó Laspina.

El funcionario recordó que para acceder al programa “Casate con tu ciudad como testigo hay que inscribirse por la página web del municipio, pagar un sellado de 2 mil pesos, que es lo que cuesta casarse en una oficina del Registro en cualquiera de los distritos y es un plus porque brindamos en lugares muy lindos y emblemáticos de la ciudad”.

De acuerdo con el cronograma establecido por el Registro, poco antes del mediodía ya se casaron dos parejas y quedaron dos más para las 12.30, incluido el intendente.