La Capital | La Ciudad | Discapacidad

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

La Municipalidad de Rosario dispondrá una eximición de seis meses para dos tributos y extenderá el plazo de autorización de los servicios

5 de septiembre 2025 · 11:26hs
Personas con discapacidad y sus familiares se manifestaron este jueves en la plaza San Martín.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Personas con discapacidad y sus familiares se manifestaron este jueves en la plaza San Martín.

La confirmación de la declaración de emergencia nacional en discapacidad no fue la única buena noticia del día para quienes buscan soluciones a la crisis en salud y otros problemas. El Concejo aprobó este jueves un plan de alivio fiscal para transportistas y también habilitó una extensión de los permisos correspondientes para esta actividad.

El cuerpo deliberativo sancionó un decreto con una eximición por seis meses para el pago de dos impuestos a un servicio que es fundamental para garantizar otros derechos como la educación. La medida entrará en vigencia una vez que el intendente Pablo Javkin la promulgue.

Por otra parte, la sesión en el Palacio Vasallo concluyó con la aprobación de otro proyecto del oficialismo que amplía el plazo de autorización de transportes especiales. En este caso, la iniciativa tiene un alcance más amplio, ya que incluye a las unidades para actividades recreativas y los vehículos que realizan traslados para empresas o fábricas.

Alivio fiscal para el transporte de personas con discapacidad

El proyecto presentado por la concejala Anahí Schibelbein determina que los transportistas tendrán 180 días adicionales para pagar la revisión integral técnica y mecánica. El mismo plazo se fijó en el caso del derecho de oficina, otro tributo definido dentro de la ordenanza general impositiva 4.064.

La edila de la Unión Cívica Radical (UCR) impulsó la eximición con una crítica a la política nacional actual. En este sentido sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei "atenta contra los derechos adquiridos de las personas con discapacidad" con su plan de ajuste fiscal.

>> Leer más: Ley de emergencia en discapacidad hasta 2026: qué cambia en pensiones y pagos a prestadores

La funcionaria recordó que el sistema de asistencia pública está desfinanciado por la falta de actualización de los aranceles que les paga el Estado a instituciones y profesionales del área. "El transporte especial está al borde del colapso, siendo un servicio esencial para garantizar derechos básicos", consideró la autora del proyecto junto con Marisol Bracco y María Fernanda Rey. Así se refirieron también a los aumentos en combustible, seguros y repuestos, entre otros factores que vuelven inviables las prestaciones.

"Este alivio no es una solución", remarcó Schibelbein durante la sesión. A continuación explicó: "Simplemente viene a colaborar y a mirar lo que están atravesando las personas con discapacidad". La propuesta finamente fue aprobada y la Municipalidad quedó facultada para dictar una prórroga por otros 180 días sin tener que pasar por el Palacio Vasallo.

¿Cuánto dura la habilitación de transportes especiales?

Además de los cambios temporales en materia tributaria, el Concejo le encomendó al Poder Ejecutivo una modificación del artículo 13 del decreto reglamentario 1.741. En éste se definen los tipos de transportes especiales y los requisitos que debe cumplir cada uno.

La iniciativa de la edila Verónica Irizar consiste en fijar un plazo de seis años de validez de las autorizaciones para realizar esta actividad. Actualmente la normativa establece un límite de un año de duración de los permisos precarios (PP) que brinda la Municipalidad.

>> Leer más: Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

El decreto establece tres categorías distintas para ingresar al registro de la Dirección General de Transporte (DGT). En la última aparecen los servicios especiales para personas con movilidad reducida, entre otros. En este caso es necesario acreditar que la prestación se lleva a cabo por un contrato formal con un efector de salud u obra social.

La edila socialista propuso la ampliación de la duración de los PP con el acompañamiento de Schibelbein, Alicia Pino y Manuel Sciutto. Los representantes del oficialismo consideraron que la duración anual de las autorizaciones no sólo desincentiva la permanencia en el sistema, sino también el ingreso de nuevos prestadores. Además la consideraron una traba para la compra de vehículos nuevos en un contexto económico que se vuelve cada vez más difícil.

Noticias relacionadas
senado: rechazaron el veto de milei y se reactivo la ley de emergencia en discapacidad

Senado: rechazaron el veto de Milei y se reactivó la ley de emergencia en discapacidad

El Senado rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad

El Senado inició la sesión en la que rechazará el veto a la emergencia en discapacidad

Organizaciones que trabajan con discapacidad piden que se mantenga la ley de emergencia.

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Eduardo Kovalivker, titular de Suizo Argentina, entregó su celular en la causa de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Coimas en Discapacidad: el dueño de la droguería Suizo Argentina entregó su celular

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó quién era el hombre fallecido. Continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte
Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros
LA CIUDAD

Construcción en altura: el Concejo autorizó la construcción de torres de hasta 120 metros

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin
LA CIUDAD

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro
La Ciudad

Se estrelló contra la parada del Metrobus a la madrugada y se salvó de milagro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Ovación
Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad
OVACION

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Cómo salió el reemplazante de Franco Colapinto en los libres 1 del GP de Italia en Monza

Cómo salió el reemplazante de Franco Colapinto en los libres 1 del GP de Italia en Monza

Policiales
Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

La Ciudad
Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin
LA CIUDAD

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación
la region

Campaña en Rosario en solidaridad con María Teresa por la inundación

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial