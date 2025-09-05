La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

El argentino Franco Colapinto tomó la posta que le dejó Paul Aron y finalizó último el viernes en Monza con el otro Alpine 18°. Ahora, la clasificación.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

5 de septiembre 2025 · 13:03hs
El Alpine de Franco Colapinto en el veloz Monza. El motor no lo ayuda.

La facha de Franco Colapinto antes de subirse al Alpine en Monza. Se viene su segundo GP de Italia en Fórmula 1.

Franco Colapinto cerró el viernes de Monza con un solo ensayo libre, ya que en el primero le cedió el auto al piloto de reserva de Alpine, Paul Aron. Y quedó claro que el motor será un enemigo. Fue último y Pierre Gasly 18°. Este sábado, la FP3 a las 7.30 y la clasificación a las 11.

Colapinto no participó del primer ensayo porque estaba obligado a cederle el auto a Aron, que terminó último, a 5 décimas de Pierre Gasly y con un trompo completo en su haber, el único de la FP1. Lo bueno fue que no dañó el auto.

Y en esa segunda tanda, su mejor tiempo de los dos con gomas de clasificación lo dejó a 1,686s del mejor tiempo de Lando Norris, mientras que quedó a 0,462s de Gasly, que finalizó 18°, con el nuevamente accidentado Kimi Antonelli en el medio. Así que seguramente ambos Alpine hubieran finalizado atrás.

Las perspectivas para la clasificación no son buenas con un motor que hace dos años no tiene evoluciones y que deja de fabricarse para 2026, ya que Alpine deja los Renault por los Mercedes.

Todo lo que pasó en la FP2 de Monza

El argentino hizo dos tiempos con gomas medias. Primero fue de 1m 24,322s y luego de 1m 23,409s. Mientras, Gasly se iba de largo en la curva 7 y pasaba por toda la leca.

El que también volvió a accidentarse fue Kimi Antonelli, que solo duró 10 minutos en el ensayo como en Zandvoort, ya que el Mercedes quedó enterrado en la leca.

Cuando Colapinto puso gomas blandas, antes de la media hora de la tanda, quedó a 0,981s del mejor tiempo de Sainz, que hizo 1m 21.012s, aún lejos de los tiempos de la mañana. En ese momento lo ubicaba 17° y su registro fue de 1m 21,564s, al cabo lo mejor suyo del día.

Gasly, que estaba último, mejoró entonces y quedó con 1m 21,326s, 0,238s más rápido que el argentino,

En ese momento Lando Norris clavó lo mejor y fue el primero en bajar el 1m 20s: 1m 19,878s, seguido a 363 milésimas por Nico Hulkenberg, aunque enseguida se le metieron los Williams y las Ferrari.

Después de dos vueltas de enfriamento con la goma blanda, Colapinto intentó una vez más pero no pudo mejorar y quedó en 1m 21,712s. Una pena porque en el primer sector había bajado casi dos décimas, pero en el segundo y tercero perdió más de tres.

Gasly en cambio sí mejoró dos décimas: 1m 21,102s, unas 462 milésimas por delante del argentino.

Fue la última referencia de tiempos rápidos de Colapinto, ya que volvió a boxes y le cargaron combustible para probar ritmo de carrera. Además, le pusieron gomas medias usadas.

En la comparación con Gasly en ese último tramo, primero fue más lento (+0,270s), luego fue más rápido dos veces (-0,067s y -0,017s), y más lento de nuevo hasta casi el final (+0,109s, +0,872, +0,638s, +0.348s, 0,225s, 0,600s y +0,039s), ya que en la penúltima Colapinto fue 1,408s más veloz. Aunque en la última el francés de nuevo lo superó en 0,554s.

La FP1 del GP de Italia

