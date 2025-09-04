Estrenos de cine en Rosario: terror de una reconocida franquicia, un drama argentino y una comedia extranjera

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 4 de septiembre. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"El conjuro 4: Últimos ritos", uno de los estrenos más esperados, ya desembarcó en las salas de cine de Rosario

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades . Este primer jueves de septiembre, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Uno de los estrenos más esperados en el cine de terror llega a la pantalla grande este primer jueves de septiembre. Después de un reestreno de sus películas anteriores, llega “El conjuro 4: Últimos ritos”, la novena entrega del universo cinematográfico de El Conjuro.

Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren , en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

“El Conjuro 4: Últimos ritos”está dirigida por el icónico de la franquicia Michael Chaves y producida por los creadores de la franquicia James Wan y Peter Safran. Se trata de un estreno imperdible para los amantes del género.

“Amores compartidos” - Estados Unidos - (Título original: “Splitsville”). 105 minutos.

Esta película de Michael Angelo Covino fue calificada por la crítica como una de las “comedias del año”. La cinta cuenta la historia de dos matrimonios, uno conformado por Covino y Dakota Jhonsson, y el otro por Kyle Marvin y Adria Arjona (la hija de Ricardo). En esta, se reflexiona acerca de la amistad, la infidelidad, las relaciones abiertas y las complejidades del amor.

Cuando Ashley le pide el divorcio, el bien intencionado Carey busca consuelo en sus amigos, Julie y Paul. El secreto de su feliz matrimonio es una relación abierta, pero cuando Carey cruza un límite, el delicado equilibrio entre la amistad, el amor y el deseo se convierte en un caos.

Con un guion lleno de espontaneidad y complicidad, “Amores compartidos” aborda las relaciones humanas con un humor ácido pero también frágil y sincero. Además, sus destacados protagonistas encarnan personajes ocurrentes y entrañables.

“La mujer de la fila” - Argentina. 107 minutos.

Dirigido por Benjamín Ávila, este drama basado en hechos y personas reales tiene como protagonista a la reconocida uruguaya Natalia Oreiro. “La mujer de la fila” cuenta la historia de Andrea Casamento, quien fundó una red latinoamericana de familiares de personas detenidas y se transformó en una de las representantes a nivel internaciones ante el Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

En “La mujer de la fila”, el hijo de Andrea (Oreiro) es encarcelado sin muchas explicaciones. Para verlo, deberá vivir la experiencia de visitar una prisión por primera vez. Allí conocerá a otras “mujeres de la fila” en las que, a pesar de las distancias iniciales, encontrará fuerza y apoyo para enfrentar sus batallas y develar la verdad.

En este intenso melodrama familiar no quedan por fuera temáticas como la culpa, la negación y la vergüenza frente a las presiones sociales. Asimismo, se explora el heroísmo, la solidaridad y la empatía de las personas comunes y corrientes, expuestas a circunstancias extraordinarias.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 28 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de agosto en cartelera

"Los Roses": (Comedia) Ivy y Theo forman el matrimonio perfecto con carreras exitosas e hijos increíbles. Sin embargo, debajo de esa perfección aparente, los fracasos de Theo y las ambiciones de Ivy, inician una competencia salvaje y un resentimiento peligroso.

(Comedia) Ivy y Theo forman el matrimonio perfecto con carreras exitosas e hijos increíbles. Sin embargo, debajo de esa perfección aparente, los fracasos de Theo y las ambiciones de Ivy, inician una competencia salvaje y un resentimiento peligroso. "Mascotas al rescate": (Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.

“Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.

(Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.

(Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada. “La hora de la desaparición”: (Terror/Thriller) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos en cartelera

“Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”

“Cómo entrenar a tu dragón”

“Los Tipos Malos 2”

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.