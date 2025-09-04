La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: terror de una reconocida franquicia, un drama argentino y una comedia extranjera

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 4 de septiembre. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

4 de septiembre 2025 · 06:30hs
El conjuro 4: Últimos ritos

"El conjuro 4: Últimos ritos", uno de los estrenos más esperados, ya desembarcó en las salas de cine de Rosario

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades. Este primer jueves de septiembre, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del 4 de septiembre en cines

“El conjuro 4: Últimos ritos” - Estados Unidos - (Título original: “The Conjuring: Last Rites”). 135 minutos.

Uno de los estrenos más esperados en el cine de terror llega a la pantalla grande este primer jueves de septiembre. Después de un reestreno de sus películas anteriores, llega “El conjuro 4: Últimos ritos”, la novena entrega del universo cinematográfico de El Conjuro.

Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

“El Conjuro 4: Últimos ritos”está dirigida por el icónico de la franquicia Michael Chaves y producida por los creadores de la franquicia James Wan y Peter Safran. Se trata de un estreno imperdible para los amantes del género.

Embed

>> Leer más: Escalofriante: hallan muerto al cuidador de la muñeca maldita Annabelle a sus 54 años

“Amores compartidos” - Estados Unidos - (Título original: “Splitsville”). 105 minutos.

Esta película de Michael Angelo Covino fue calificada por la crítica como una de las “comedias del año”. La cinta cuenta la historia de dos matrimonios, uno conformado por Covino y Dakota Jhonsson, y el otro por Kyle Marvin y Adria Arjona (la hija de Ricardo). En esta, se reflexiona acerca de la amistad, la infidelidad, las relaciones abiertas y las complejidades del amor.

Cuando Ashley le pide el divorcio, el bien intencionado Carey busca consuelo en sus amigos, Julie y Paul. El secreto de su feliz matrimonio es una relación abierta, pero cuando Carey cruza un límite, el delicado equilibrio entre la amistad, el amor y el deseo se convierte en un caos.

Con un guion lleno de espontaneidad y complicidad, “Amores compartidos” aborda las relaciones humanas con un humor ácido pero también frágil y sincero. Además, sus destacados protagonistas encarnan personajes ocurrentes y entrañables.

Embed

“La mujer de la fila” - Argentina. 107 minutos.

Dirigido por Benjamín Ávila, este drama basado en hechos y personas reales tiene como protagonista a la reconocida uruguaya Natalia Oreiro. “La mujer de la fila” cuenta la historia de Andrea Casamento, quien fundó una red latinoamericana de familiares de personas detenidas y se transformó en una de las representantes a nivel internaciones ante el Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

En “La mujer de la fila”, el hijo de Andrea (Oreiro) es encarcelado sin muchas explicaciones. Para verlo, deberá vivir la experiencia de visitar una prisión por primera vez. Allí conocerá a otras “mujeres de la fila” en las que, a pesar de las distancias iniciales, encontrará fuerza y apoyo para enfrentar sus batallas y develar la verdad.

En este intenso melodrama familiar no quedan por fuera temáticas como la culpa, la negación y la vergüenza frente a las presiones sociales. Asimismo, se explora el heroísmo, la solidaridad y la empatía de las personas comunes y corrientes, expuestas a circunstancias extraordinarias.

Embed

>> Leer más: Vuelve el matrimonio más tóxico del cine: estrena una nueva guerra de "Los Roses"

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 28 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de agosto en cartelera

  • "Los Roses": (Comedia) Ivy y Theo forman el matrimonio perfecto con carreras exitosas e hijos increíbles. Sin embargo, debajo de esa perfección aparente, los fracasos de Theo y las ambiciones de Ivy, inician una competencia salvaje y un resentimiento peligroso.
  • "Mascotas al rescate": (Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: una icónica saga, dramas extranjeros y un thriller psicológico

  • “Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.
  • "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.
  • “La hora de la desaparición”: (Terror/Thriller) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos en cartelera

  • “Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”
  • “Cómo entrenar a tu dragón”
  • “Los Tipos Malos 2”

>> Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

Noticias relacionadas
estrenos de cine en rosario: dos comedias con estrellas, animaciones para ninos y la cuota de terror cubierta

Estrenos de cine en Rosario: dos comedias con estrellas, animaciones para niños y la cuota de terror cubierta

Olivia Colman y Benedict Cumberbatch protagonizan Los Roses, una nueva versión de la película clásica de 1989, que se estrena el 28 de agosto

Vuelve el matrimonio más tóxico del cine: estrena una nueva guerra de "Los Roses"

La actriz española venía transitando una enfermedad

Falleció a los 42 años la actriz española Verónica Echegui

Un término viral se inspira en la película Shrek

¿Qué es el "Shreking"?: El término viral inspirado en "Shrek" sobre las relaciones amorosas "dispares"

Ver comentarios

Las más leídas

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Lo último

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

El desborde sigue anegando barrios y asentamientos. La ruta 9 permanece cortada, y hay unos 25 evacuados en el parque Sarmiento y otros 50 autoevacuados. 
Carcarañá: bajan las aguas, pero sigue el alerta por la crecida del río

Por Lucas Ameriso

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Ovación
El karma de Newells en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

Por Hernán Cabrera
Ovación

El karma de Newell's en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

El karma de Newells en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

El karma de Newell's en 2025: los muy malos malos arranques en los torneos locales

¡No te vayas, campeón! Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

¡No te vayas, campeón! Lionel Messi y su último partido en Argentina por eliminatorias

Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Miguel Ángel Russo seguirá internado en Buenos Aires al menos un día más

Policiales
Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

La Ciudad
Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

El kirchnerismo va a intentar matarme, aseguró Javier Milei
Política

"El kirchnerismo va a intentar matarme", aseguró Javier Milei

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU
Política

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora
Política

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 