Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Leo metió un doblete en la goleada de Argentina sobre Venezuela, en la despedida del país de la Scaloneta en estas eliminatorias

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

4 de septiembre 2025 · 23:17hs
Los once de Argentina que iniciaron ante Venezuela

AP

Los once de Argentina que iniciaron ante Venezuela, con un Messi acompañado con sus tres hijos.

Como no podía ser de otra forma, Lionel Messi fue el jugador destacado en un nuevo triunfo de Argentina en las eliminatorias sudamericanas. Un primer gol de una factura exquisita y otro en el que definió con tranquilidad. Le anularon un tercero. Aquí los puntajes de Ovación:

Emiliano Martínez 5: Fue casi un espectador de lujo. Venezuela no lo inquietó y no tuvo la necesidad de exigirse. Se fue del Monumental se fue con la ropa limpia.

Nahuel Molina 5,5: Correcto en la marca, sobre todo porque Venezuela atacó poco y nada, pero se mostró participativo en la ofensiva, pasando al ataque cada vez que encontraba espacio.

Cristian Romero 5: La poca exigencia por parte de Venezuela hizo que la zaga central no pasara sobresaltos. Igual, en un partido tranquilo para Argentina se ganó la amarilla y no irá a Ecuador.

Nicolás Otamendi 5: Sin grandes problemas, al igual que Cuti Romero. La única en la que mostró algunas dudas fue en esa pelota que rondón dominó con cierta facilidad dentro del área, en el inicio del partido.

Nicolás Tagliafico 5: Cada vez que pudo trepó por la izquierda, pero tampoco fueron tantas veces. En una de ellas, en el primer tiempo, casi convierte, pero el arquero se la tapó.

Rodrigo De Paul 6,5: Jugó con la suficiencia de siempre y esta vez no se desbordó mentalmente. Gran pase para Thiago Almada en el tercer gol de Argentina, el segundo de Messi.

Leandro Paredes 6: Un partido parejo, con mucha presencia en el anillo central. De sus pies nació la jugada que desembocó en el gol de Messi. Se fue reemplazado en el complemento.

Franco Mastantuono 5,5: Estuvo participativo, la pidió siempre y nunca le quemó la pelota. Las jugó casi siempre con criterio. Un inicio picante, pero después le faltó mayor presencia en el área rival.

LIONEL MESSI 9: En una noche especial para él, hizo lo que más sabe: jugar. Autor de dos grandes goles, sobre todo el primero, y le anularon un tercero. La categoría de siempre para una despedida de Argentina en eliminatorias a todas luces.

Julián Álvarez 6: No estuvo mucho cerca del gol, pero hizo un esfuerzo enorme, con mucho despliegue. Fue quien asistió a Leo Messi en el primer gol argentino. Salió extenuado.

Thiago Almada 6,5: Activo mientras estuvo en cancha. Las buscó todas y la pidió siempre. Buen pase hacia atrás para Julián en el primer tiempo y gran asistencia para Messi en el tercero de Argentina.

Ingresaron en Argentina

Nicolás González 6: La primera que tuvo la malogró, en el mano a mano contra Romo. Leyó muy bien la salida rápida de Messi en el tiro libre y se la puso en la cabeza a Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez 6,5: En la primera que tuvo la mandó a guardar y con ese gol Argentina aseguró la victoria. Para un 9 nada mejor que convertir y el Toro aprovechó su oportunidad

Exequiel Palacios -: Entró bastante en juego, en medio de una superioridad muy marcada por parte de Argentina. No desentonó del resto.

Giuliano Simeone -: Ingresó por Molina, en una posición que no se sienta del todo bien. Igual, desde ese lugar acompañó.

Nicolás Paz -: Cuando ingresó el partido estaba cerrado en favor de Argentina y sólo se dedicó a no salir de la sintonía de lo que la Scaloneta estaba ofreciendo.

El DT

Lionel Scaloni 7: Argentina se despachó con una goleada en su último partido en el país por las eliminatorias, pero lo hizo con mucha superioridad sobre el rival. A su equipo le costó entrar en sintonía, pero cuando lo hizo no dejó dudas.

