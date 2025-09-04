Lionel Scaloni: "Leo debía salir pero por la emotividad del momento no lo hizo y no viaja a Ecuador"

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi no viaja a Ecuador para cuidarlo. Y se mostró feliz con el equipo.

La felicidad de Lionel Scaloni en una noche especial por el otro Lionel, Messi. El DT de la selección valoró todo lo hecho.

Lionel Scaloni se mostró muy contento por la noche que fue, sin dudas, de diez. Por el Diez, Lionel Messi , y por un equipo que sigue rayando a gran nivel. El entrenador de la selección argentina reflejó en sus palabras esas sensaciones y fue quien confirmó que el rosarino no estará en la última fecha de las eliminatorias del martes, ante Ecuador.

“No va a viajar, tendría que haber salido, pero por la emotividad del partido no lo hizo. Pero va a descansar, merecido lo tiene”, confirmaba Scaloni en la conferencia de prensa postriunfo ante Venezuela, donde se lo vio muy contento por el nivel del equipo.

“Siempre el equipo está y eso es lo positivo que tenemos. En cualquier faceta damos la cara. La conexión con el público es increíble , pienso lo mismo que piensa el hincha, señaló el técnico, que también ve un gran recambio para su equipo a pocos meses del Mundial.

Por eso consideró que “es importante poner chicos jóvenes que nos dan frescura, eso es parte del crecimiento como equipo”, en relación sobre todo al debut de Franco Mastantuono, la confirmación de Thiago Almada o la irrupción de Nico Paz.

Y continuó: “Los jugadores demostraron que aún ganando quieren seguir y se molestan cuando las cosas no salen. Eso también es crecimiento. El equipo dio muestras de que creció durante este tiempo”. Scaloni agregó que “tras el primer gol el equipo jugó más tranquilo, en líneas generales estoy satisfecho”.

A su vez, y como es su costumbre porque nunca se quiere quedar con lo conseguido, el DT de la selección argentino expresó que “estamos felices de estar acá. No soy mucho de mirar lo que se consiguió, siempre hay que mirar para adelante”.

En la misma línea, Scaloni apuntó: “Falta mucho para el Mundial, nuestro objetivo es llegar de la mejor manera”.

Además de Lionel Scaloni, habló la Araña

Otro de los que habló fue Julián Álvarez, que estuvo de asistidor en la noche ante Venezuela y elogió a Messi: “Para nosotros es un privilegio jugar con Leo. Pensé en patear pero vi que venía él, enganché y se la di”, añadió respecto al primer gol.

La Araña agregó que “Franco (Mastantuono) lo está haciendo muy bien, con 18 años muestra muchas condiciones y mucha personalidad”. Y respecto a su momento, señaló que “en lo personal estoy muy contento, demostrando partido tras partido que quiero seguir estando acá”.