La Capital | Zoom | teatro

La multipremiada obra de teatro "Come From Away" llega en septiembre a Rosario

Tras su éxito en Buenos Aires y Madrid, desembarca en la ciudad el aclamado musical que cuenta una historia de esperanza en el marco del 11S. Hay descuentos con tarjeta BLC

26 de agosto 2025 · 11:56hs
El premiado musical de Broadway “Come From Away” llega el primer fin de semana de septiembre a Rosario. Producido y dirigido por Carla Calabrese, la obra que reúne a un dream team de más de 30 artistas artistas argentinos en su equipo creativo inicia una gira nacional para recorrer varias provincias. Viene de cuatro años con entradas agotadas en el porteño teatro Maipo y seis meses a sala llena en el Teatro Marquina de Madrid en España.

La cita local será este viernes 5 y el sábado 6 de septiembre, cuando se presentará en el Teatro Fundación Astengo, ubicado en Mitre 754. Con la tarjeta BLC de La Capital se pueden comprar entradas con 20 por ciento de descuento. Luego continuará el tour por Tucumán (12 y 13 de septiembre), Mendoza (19 y 20 de septiembre) y San Juan (26 de septiembre).

"Come From Away" cuenta una historia real del 11 de septiembre de 2001, cuando producto del atentado a las Torres Gemelas de los Estados Unidos, siete mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo fueron desviados de sus vuelos y terminaron aterrizando en una isla de Canadá. A partir de este acontecimiento sus vidas cambiaron para siempre como también el universo de ese pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura.

Este éxito internacional nació en Broadway pero luego se expandió al West End londinense, con producciónes incluso en Canadá, Holanda, Corea y Australia. Además de ganar premios Tony, Oliver y Grammy, la versión local del musical “Come From Away” obtuvo 7 premios Hugo y 2 premios Ace.

“Come from away” es una producción de The Stage Company, responsable de éxitos teatrales internacionales en la Argentina dirigidos por Carla Calabrese como “El Curioso Incidente del Perro a Medianoche”, “Shrek, el Musical” y “Consentimiento”, entre muchos otros títulos trascendentes de la cartelera teatral mundial.

La obra llega a Rosario con un elenco de 15 actores que cantan y bailan acompañados por una banda de músicos en vivo. Se destacan los nombres de Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Fede Couts, Sebastián Holz, Lucila Gandolfo, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Perez Costa, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari, y los músicos: Santiago Rosso, Tomás Horestein, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Juan Denari, Paula Solange Morales, Pablo Mengo y Luis Lattanzi.

En el equipo creativo figuran Sergio Albertoni como director de producción, Santiago Rosso como director musical, Sebastián Mazzoni como director vocal, Agustín Pérez Costa como director coreográfico, Tadeo Jones como director de arte y escenográfico, además de Gonzalo Gonzalez como director de Luces.

