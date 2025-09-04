La Capital | Policiales | Barra

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Es parte del grupo de barras de Central que, tras el asesinato de Pillín Bracamonte, se desplazaron hacia la pesada de Newell's en una trama ligada al crimen organizado

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

4 de septiembre 2025 · 15:42hs
Cascarita Ramírez en cuero y Juancito Gómez con ropa oscura

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Cascarita Ramírez en cuero y Juancito Gómez con ropa oscura, de la barra canalla pasaron a la tribuna de Newell's. 

Por la causa en la que este jueves quedó detenida Norma Acosta, sospechada de instigar un atentado contra su propia casa para incriminar a la policía, quedó prófugo Juan José "Juancito" Gómez como organizador del ataque. Se trata de un antiguo barra de Rosario Central que en el último tiempo pasó a integrar la barra de Newell's. Es parte del grupo que tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte fue desplazado del paravalanchas de Los Guerreros y terminaron en la tribuna del histórico rival.

A esta altura nadie duda de que es una cuestión que nada tiene que ver con los colores y el fútbol. El desplazamiento de una tribuna a la otra está relacionado a los negocios que controlan las barras bravas alrededor de cada club. Los tienen, históricamente, tanto los grupos que manejan las barras de Newell's como la de Central. Sin embargo no deja de resonar la pregunta sobre si estas personas realmente fueron hinchas alguna vez y cómo conviven con la deslealtad que supone cambiar de bando en el ámbito de las hinchadas.

>> Leer más: Del Gigante al Coloso: el desplazamiento de barras detrás de crímenes y ataques recientes

El poder y el dinero queda por encima de todo, bajo la sombra del crimen organizado del cual participan también actores no visibles. El trasfondo de este desplazamiento podría explicarse en que parte del núcleo cercano a Pillín Bracamonte en Central estaba vinculado a Los Monos. Tras el asesinato de ex líder de la barra canalla, según suponen investigadores, el mando quedó en manos de un grupo vinculado a otra banda criminal. En Newell's, en cambio, continúan teniendo peso los barras que la Justicia liga a Máximo Ariel "Guille" Cantero. Así se explica cómo fue que antiguos barras canallas pudieron permanecer en la tribuna del Coloso a pesar del conocimiento y descontento del hincha común.

Juancito, un barra buscado

Norma Acosta es protagonista de las crónicas policiales desde la muerte en custodia de su marido Miguel "Japo" Saboldi en la ex alcaidía de la Jefatura de Policía en 2013, donde estaba preso por una causa narco. Poco tiempo después fue condenada por comercialización de drogas y en los últimos años realizó denuncias públicas de corrupción policial y por las condiciones de detención de los privados de libertad. Ahora quedó en la mira de la Justicia sospechada de planificar el ataque ocurrido el 7 de mayo pasado contra su propia casa con la presunta intención de incriminar a la policía.

>> Leer más: La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Juan José Gómez, conocido como Juancito o Jota Jota, ahora tiene pedido de captura de parte del fiscal Pablo Socca, que investiga la balacera contra la casa de Acosta. Sospecha que la mujer planificó el ataque del que Juancito Gómez, junto al ya detenido Nahuel "Monta" Depetris, otro barra de Newell's, habrían participado como organizadores. El hecho lo ejecutaron un menor y un joven de 18 años que ya fue imputado.

Socca notó desde un primer momento incongruencias en el relato de Acosta, quien aseguró ver a los autores del ataque. Describió a personas adultas en un auto del cual aportó características singulares. Pero la investigación determinó que los dos gatilleros eran jóvenes que iban en bicicleta. Las sospechas iniciales por falso testimonio ahora incluyen la posibilidad de que sea imputada por intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad y amenazas calificadas por ser contra funcionarios públicos por agredir a personal de Asuntos Internos en su detención de este jueves.

De Central a Newell's

Desde el asesinato de Pillín Bracamonte en noviembre pasado se produjo un desplazamiento de barras canallas que terminaron en la tribuna de Newell's. Para la Justicia tiene que ver con que, tras el crimen del ex líder de la pesada de Central, al mando de la barra quedó la banda Los Menores. Una particularidad de esos hinchas desplazados es que estuvieron o están ligados a facciones relacionadas a Los Monos.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Uno de ellos fue Juan Domingo "Cascarita" Ramírez, antiguo miembro de Los Monos y referenciado hace años como barra de Rosario Central. En los últimos meses había pasado a estar en el paravalanchas de la hinchada de Newell's, como lo demostró La Capital en la foto que ilustra esta nota. Esa imagen es del partido del 20 de julio pasado, dos días antes del ataque a tiros que sufrió en la puerta de su casa y por el cual murió días después.

Junto a Ramírez, aquel día, en ese mismo paravalanchas estuvo Juancito Gómez, quienes tal vez no por casualidad eran de los pocos que no vestían prendas rojinegras. Juancito y su hermano "Gamuza" son otros de los ex barras canallas que tras el crimen de Pillín terminaron desplazados hacia la tribuna de Newell's. Todo bajo la presunta anuencia de miembros de Los Monos que mantienen su poder en la barra. Parte de esta trama, que va más allá de la tribuna y abarca el complejo mundo criminal de Rosario, se ventiló en pancartas incriminantes que aparecieron en las calles de la ciudad. En ellas se vinculaba a los hermanos Gómez con los hijos de Pillín Bracamonte y Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.

Noticias relacionadas
Microtráfico. Los elementos decomisados en los amplios allanamientos en Coronda y Santa Fe

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas fue golpeado en 2003 por un acreedor en un restaurante de la provincia de Salta.

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió a la detención de Norma Acosta.

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

El último pedido de viaje por Uber terminó con una captura en la zona oeste.

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Lo último

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Es parte del grupo de barras de Central que, tras el asesinato de Pillín Bracamonte, se desplazaron hacia la pesada de Newell's en una trama ligada al crimen organizado

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: miles de trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad
Política

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
La Ciudad

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Ovación
Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto
OVACIÓN

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Un volante de Newells se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Un volante de Newell's se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Policiales
Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa