Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Por la causa en la que este jueves quedó detenida Norma Acosta, sospechada de instigar un atentado contra su propia casa para incriminar a la policía, quedó prófugo Juan José "Juancito" Gómez como organizador del ataque. Se trata de un antiguo barra de Rosario Central que en el último tiempo pasó a integrar la barra de Newell's. Es parte del grupo que tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte fue desplazado del paravalanchas de Los Guerreros y terminaron en la tribuna del histórico rival.

A esta altura nadie duda de que es una cuestión que nada tiene que ver con los colores y el fútbol. El desplazamiento de una tribuna a la otra está relacionado a los negocios que controlan las barras bravas alrededor de cada club. Los tienen, históricamente, tanto los grupos que manejan las barras de Newell's como la de Central. Sin embargo no deja de resonar la pregunta sobre si estas personas realmente fueron hinchas alguna vez y cómo conviven con la deslealtad que supone cambiar de bando en el ámbito de las hinchadas.

El poder y el dinero queda por encima de todo, bajo la sombra del crimen organizado del cual participan también actores no visibles. El trasfondo de este desplazamiento podría explicarse en que parte del núcleo cercano a Pillín Bracamonte en Central estaba vinculado a Los Monos. Tras el asesinato de ex líder de la barra canalla, según suponen investigadores, el mando quedó en manos de un grupo vinculado a otra banda criminal. En Newell's, en cambio, continúan teniendo peso los barras que la Justicia liga a Máximo Ariel "Guille" Cantero. Así se explica cómo fue que antiguos barras canallas pudieron permanecer en la tribuna del Coloso a pesar del conocimiento y descontento del hincha común.

Juancito, un barra buscado

Norma Acosta es protagonista de las crónicas policiales desde la muerte en custodia de su marido Miguel "Japo" Saboldi en la ex alcaidía de la Jefatura de Policía en 2013, donde estaba preso por una causa narco. Poco tiempo después fue condenada por comercialización de drogas y en los últimos años realizó denuncias públicas de corrupción policial y por las condiciones de detención de los privados de libertad. Ahora quedó en la mira de la Justicia sospechada de planificar el ataque ocurrido el 7 de mayo pasado contra su propia casa con la presunta intención de incriminar a la policía.

>> Leer más: La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Juan José Gómez, conocido como Juancito o Jota Jota, ahora tiene pedido de captura de parte del fiscal Pablo Socca, que investiga la balacera contra la casa de Acosta. Sospecha que la mujer planificó el ataque del que Juancito Gómez, junto al ya detenido Nahuel "Monta" Depetris, otro barra de Newell's, habrían participado como organizadores. El hecho lo ejecutaron un menor y un joven de 18 años que ya fue imputado.

Socca notó desde un primer momento incongruencias en el relato de Acosta, quien aseguró ver a los autores del ataque. Describió a personas adultas en un auto del cual aportó características singulares. Pero la investigación determinó que los dos gatilleros eran jóvenes que iban en bicicleta. Las sospechas iniciales por falso testimonio ahora incluyen la posibilidad de que sea imputada por intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad y amenazas calificadas por ser contra funcionarios públicos por agredir a personal de Asuntos Internos en su detención de este jueves.

De Central a Newell's

Desde el asesinato de Pillín Bracamonte en noviembre pasado se produjo un desplazamiento de barras canallas que terminaron en la tribuna de Newell's. Para la Justicia tiene que ver con que, tras el crimen del ex líder de la pesada de Central, al mando de la barra quedó la banda Los Menores. Una particularidad de esos hinchas desplazados es que estuvieron o están ligados a facciones relacionadas a Los Monos.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Uno de ellos fue Juan Domingo "Cascarita" Ramírez, antiguo miembro de Los Monos y referenciado hace años como barra de Rosario Central. En los últimos meses había pasado a estar en el paravalanchas de la hinchada de Newell's, como lo demostró La Capital en la foto que ilustra esta nota. Esa imagen es del partido del 20 de julio pasado, dos días antes del ataque a tiros que sufrió en la puerta de su casa y por el cual murió días después.

Junto a Ramírez, aquel día, en ese mismo paravalanchas estuvo Juancito Gómez, quienes tal vez no por casualidad eran de los pocos que no vestían prendas rojinegras. Juancito y su hermano "Gamuza" son otros de los ex barras canallas que tras el crimen de Pillín terminaron desplazados hacia la tribuna de Newell's. Todo bajo la presunta anuencia de miembros de Los Monos que mantienen su poder en la barra. Parte de esta trama, que va más allá de la tribuna y abarca el complejo mundo criminal de Rosario, se ventiló en pancartas incriminantes que aparecieron en las calles de la ciudad. En ellas se vinculaba a los hermanos Gómez con los hijos de Pillín Bracamonte y Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.