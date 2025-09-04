La Capital | La Ciudad | Día del Empleado de Comercio

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Se espera que las grandes cadenas bajen sus persianas para respetar el día de descanso de los trabajadores de comercio. Si bien es el 26 de septiembre se pasa a otra jornada

4 de septiembre 2025 · 12:25hs
El 29 de septiembre se festeja el Día del Empleado del Comercio y se espera que los negocios no abran sus persianas

El 29 de septiembre se festeja el Día del Empleado del Comercio y se espera que los negocios no abran sus persianas

Se acerca otro Día del Empleado de Comercio y muchos se preguntan qué día los negocios bajarán sus persianas en la ciudad de Rosario. En ese sentido, aunque la efeméride está establecida para el 26 de septiembre, este año la jornada de descanso para los trabajadores del dicho rubro se trasladó para el lunes 29 del mismo mes.

“El lunes 29 de septiembre, los trabajadores mercantiles vamos a celebrar el Día del Empleado de Comercio y por lo tanto la jornada transcurrirá como un feriado para nuestro sector. En ese contexto, no abrirán ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas”, expresó la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario en un comunicado oficial.

De esta manera, desde el gremio aclararon que "el lunes que se conmemorará el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal". En otras palabras si ese día, 29 de septiembre, el trabajador tiene franco, no lo pierde y debe ser trasladado a otra jornada.

>> Leer más: Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Qué negocios cerrarán por el Día del Empleado de Comercio en Rosario

Desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario no abrirán al público ese día los supermercados, los shoppings y las grandes cadenas. Los comercios que adherirán a la efeméride forman parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

De esta manera, el lunes 29 de septiembre bajarán sus persianas supermercados, cadenas de indumentaria, jugueterías, tiendas de calzado, casas de electrodomésticos, galerías, centros comerciales, almacenes, shoppings, entre otros.

Por otro lado, como cada Día del Empleado de Comercio, se espera que los pequeños negocios atendidos por sus propios dueños mantengan su actividad normal.

Ver comentarios

