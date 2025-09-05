La Capital | Política | Iglesia Católica

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Las cinco diócesis reclamaron "una referencia expresa” al catolicismo y finalmente los convencionales cedieron. La discusión con evangélicos terminó en paz

5 de septiembre 2025 · 12:31hs
La Iglesia Católica reclama estar incluida en la reforma constitucional 

La Iglesia Católica reclama estar incluida en la reforma constitucional  

En el tramo final del proceso de reforma constitucional, la Iglesia Católica de Santa Fe presionó para que la nueva Constitución mencione explícitamente al catolicismo dado que los borradores no lo hacían y abrían la libertad de culto. Y la presión dio sus frutos. Si bien la Convención sigue sin establecer ninguna religión oficial, el acuerdo es que se incluya alguna referencia al catolicismo en el texto.

En las negociaciones previa a la comisión Redactora que tratará los dictámenes de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, se hizo sentir la presión de la Iglesia y, según confirmaron a La Capital, se retocó el texto para poder sumar el pedido de la religión que en esta constitución de 1962 es la oficial.

La versión del artículo 3 de la alianza que nuclea al radicalismo, el socialismo, el PRO, y UNO (sector evangélico) y otras fuerzas plantea: “La Provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

Iglesia Católica, adentro

Ahora, se mantendría que "la provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso, y no establece religión oficial", pero se agregará: "La relación del Estado con la Iglesia católica, las Iglesias y los cultos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".

Consultado sobre la decisión, el diputado y titular de UNO, Walter Ghione, quien fue uno de los que más impulsó la igualdad de condiciones entre las religiones, comentó cómo fue que cedieron. "Nosotros creemos que lo ideal era no nombrar a ninguna iglesia porque se rompe el principio de igualdad pero igual nos satisface ya que en el ordenamiento jurídico del Código Civil y Comercial (CCyC), la Iglesia católica es persona jurídica pública porque detrás está el estado Vaticano. En cambio a nosotros, (evangélicos) se nos reconoce como persona jurídica privada en el art. 148 inc. E donde nos nombran como iglesias y confesiones religiosas".

El lobby de la Iglesia católica tuvo éxito. A través de una nota firmada por los obispos de las cinco diócesis de la provincia y el Equipo Interdiocesano, manifestó su deseo de que el nuevo texto constitucional incluya “una referencia expresa a su presencia y aporte en la vida del pueblo santafesino”.

“La omisión de la Iglesia -presente desde los orígenes de nuestra historia y comprometida activamente en la vida educativa, social, comunitaria y espiritual de cada rincón de la Provincia- constituiría una ausencia difícil de justificar, especialmente en un texto que pretende reflejar integralmente la identidad del pueblo santafesino”, expresaron.

En el texto, los obispos destacan que este pedido “no responde a una búsqueda de privilegios”, sino que busca ser “un gesto de reconocimiento responsable y respetuoso” hacia la comunidad católica y hacia todas las expresiones religiosas presentes en el territorio.

El documento hace referencia al dictamen de mayoría de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, valorando los principios allí expresados -como la autonomía y la cooperación- pero señalando la omisión del nombre de la “Iglesia Católica” como un “vacío que no puede pasar inadvertido”.

También se cita el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, recordando que una comunidad religiosa puede recibir un especial reconocimiento del Estado “en razón de sus vínculos históricos y culturales con una Nación”, sin que ello implique discriminación alguna.

La nota fue firmada por los obispos de Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto, junto a sus obispos auxiliares y el Equipo Interdiocesano que viene acompañando el proceso de reforma desde el año pasado.

Noticias relacionadas
La reforma constitucional se aproxima y Santa Fe será un estado laico

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Organizaciones que trabajan con discapacidad también se movilizaron en Rosario. El Senado rechazó ayer el veto del presidente Milei..

Emergencia en discapacidad: "La ley es de cumplimiento obligatorio"

Este viernes el plenario de la Convención Reformadora definirá si Santa Fe tiene o no religión oficial. 

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria para “frenar” al modelo libertario.

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Lo último

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Franco Colapinto volvió a subirse al Alpine en la segunda práctica de Monza y sufrió con el motor

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Dos agentes del Comando Radioeléctrico fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y otros delitos graves

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas
POLICIALES

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua
Policiales

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione
Política

La Iglesia Católica presionó y logró que la nueva Constitución la mencione

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad
La Ciudad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE
La Ciudad

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Ángel Di María

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Ovación
Messi habló de su última gran noche en Argentina: Todavía me deja sin palabras
Ovación

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Messi habló de su última gran noche en Argentina: Todavía me deja sin palabras

Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Lionel Scaloni: Me gustaría que Messi pudiera jugar en Rosario algún partido

Lionel Scaloni: "Me gustaría que Messi pudiera jugar en Rosario algún partido"

Newells y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Newell's y Central, sedes de dos partidos importantes: cómo será el operativo de seguridad

Policiales
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Hallan armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Muerte en el río Paraná: identificaron el cuerpo que encontraron flotando en el agua

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

La Ciudad
El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el sí antes del intendente Javkin

Casamientos en pasaje Luetich: dos parejas ya dieron el "sí" antes del intendente Javkin

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Emergencia en discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Los hijos de empleados públicos ya no tendrán prioridad para ingresar a la Municipalidad

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026
Ovación

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe
Politica

Se define el lugar de la religión en la nueva Constitución de Santa Fe

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria
Ovación

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Leo Messi, el gran destacado en un Monumental que se rindió a sus pies

Lionel Scaloni: Messi va a descansar, merecido lo tiene
Ovación

Lionel Scaloni: "Messi va a descansar, merecido lo tiene"

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?
Policiales

¿Qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras de choferes de Uber?

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero
La Ciudad

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con un millón de dólares de un premio

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar
Información General

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad
Información General

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora
El Mundo

Kim Jong-un viajó a Pekín y mostró a su hija como posible sucesora

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal
Información General

Los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas
Policiales

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"