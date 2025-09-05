La Capital | Ovación | Paraguay

Paraguay decretó feriado tras la clasificación de la Albirroja al Mundial 2026

El presidente Santiago Peña cumplió con su promesa y promulgó la ley para que este viernes sea feriado nacional en ese país por el regreso a la cita máxima después de 15 años

5 de septiembre 2025 · 10:14hs
Gustavo Alfaro se metió en la historia de la selección de Paraguay metiendo a la Albirroja en el Mundial 2026.

Gustavo Alfaro se metió en la historia de la selección de Paraguay metiendo a la Albirroja en el Mundial 2026.

De la mano de Gustavo Alfaro, la selección de Paraguay empató este jueves 0 a 0 con Ecuador, por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, y aseguró su lugar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, por lo que el gobierno del vecino país decretó feriado nacional para este viernes.

"Para conmemorar la histórica clasificación de la selección paraguaya a la Copa Mundial de la Fifa 2026", dice el decreto firmado por el presidente Santiago Peña. La inédita medida ya había sido adelantada por el mandatario paraguayo en la previa al partido trascendental de este jueves.

“Hay una posibilidad de que este viernes inauguremos la ley, Dios quiera, con un buen resultado de nuestra querida Albirroja, pero, obviamente, va a depender de eso”, había adelantado el asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno.

El funcionario había anticipado que el asueto iba a ser tanto para el sector público como para el privado, y resaltó que los servicios públicos imprescindibles, como el caso de salud, quedarán exceptuados.

Paraguay cortó una racha de 15 años sin clasificaciones mundialistas tras empatar 0-0 con Ecuador en el Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias.

Gran campaña de Alfaro

Con este resultado, y tras una interesante campaña, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro alcanzó los 25 puntos, aseguró el sexto puesto y se metió en el Mundial 2026. La última participación paraguaya había sido en Sudáfrica 2010, donde alcanzó los cuartos de final, firmando la mejor actuación de su historia.

En aquella cita mundialista, la Albirroja estuvo dirigida por el Tata Gerardo Martino y fue eliminada por España, que luego se consagraría campeón por primera y única vez en su historia.

Con el punto obtenido, Paraguay se aseguró el sexto lugar de la tabla con 25 unidades, lo que le garantiza un boleto directo a la próxima cita mundialista.

