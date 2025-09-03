El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Las mínimas estarían en descenso en los días siguientes y tanto el viernes como el sábado estarían en torno a 1º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de apenas 11º, en la previa de una madrugada de viernes en la que los termómetros apenas si marcarían 1º.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del sur, un registro de 7º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, cuando la temperatura bajaría hasta los 3º. Para la tarde se espera cielo algo nublado con una máxima de apenas 11º, bajando a 7º en la noche.

El viernes tendría cielo despejado pero marcas muy bajas: 1º en la madrugada, 6º por la mañana y 14º hacia la tarde.

El sábado estaría despejado nuevamente con la máxima en leve aumento (llegaría a 16º) y la mínima manteniéndose en 1º.

Para el domingo se pronostica el inicio de lento repunte, con 17º de máxima, 3º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El lunes tendría registros casi primaverales, con marcas entre 20º y 7º, y el martes llegaría a 22º/9º.