De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Alejandra, la titular de Sophies Pattiserie, denunció el miércoles que ocho jóvenes consumieron en el bar, pero la estafaron. Este jueves, una de las implicadas fue al local y pagó la cuenta

4 de septiembre 2025 · 19:54hs
La cafetería Sophies Patisserie tuvo su final feliz y le devolvieron el dinero

La cafetería Sophie's Patisserie tuvo su final feliz y le devolvieron el dinero

La cafetería Sophies Pattiserie, ubicada en avenida Pellegrini al 2500, había sido víctima de una estafa el martes pasado. Su dueña, Alejandra, denunció en redes sociales que un grupo de ocho jovenes merendó en el local pero a la hora de pagar la cuenta hicieron una transferencia que resultó trucha. Este jueves, una de las chicas implicadas se presentó en el local y terminó abonando la totalidad de la deuda.

"Gracias a todos los que comentaron, gracias a los que me ayudaron, a los periodistas que permitieron que esto se sepa. Me devolvieron el dinero", dijo la dueña de Sophie's Pattiserie en un video que publicó en redes sociales.

"Parece que los chicos transfirieron a otra cuenta, se equivocaron. No se como pasó pero todo se solucionó. Hay gente buena todavía, hay esperanza. Los que tenemos valores somos más, vamos por eso. También hay que viralizar que hay gente buena, que apoya, que comprende, que escucha", expresó Alejandra.

Según contó la titular de la cafetería, la joven que había realizado la supuesta transferencia se comunicó con el local cuando se viralizó la denuncia de Alejandra. La joven pidió disculpas y aseguró que se trató de una confusión.

La chica le contó que se había equivocado en una letra a la hora de poner el alias y terminó transfiriéndole a otra persona, por lo que ya había realizado el reclamo correspondiente. Finalmente, fue al bar y pagó la totalidad de la cuenta.

El reclamo de Sophie's

"Duele no poder creer en la gente", había dicho Alejandra, la dueña de la cafetería Sophie's Patisserie, después de haber sido víctima de una estafa. El miércoles, realizó un video que publicó en redes sociales, donde contó que ocho jóvenes se reunieron en el bar, ubicado en Pellegrini al 2500, merendaron y pagaron con una transferencia que nunca llegó.

Sophie's Patisserie abrió sus puertas hace un año en un antigua casona ubicada en avenida Pellegrini 2520. El bar es una casa de té que ofrece meriendas y desayunos y cuyo fuerte es la pastelería. El martes a la tarde, ocho chicos fueron al local, probaron las distintas tortas y, cuando llegó el momento de pagar, lo hicieron mediante una transferencia que mostraron a la dueña que, además, los había atendido.

Sin embargo, el dinero no llegó a destino. Al darse cuenta, desde el bar intentaron comunicarse con los chicos y, desde la cuenta de Instagram del local, subieron una foto de la mesa en la que habían estado y escribieron: "Si estuviste en esa mesa hoy a la tarde escribime, es importante. Muchas gracias". Lo cierto es que nadie apareció.

En este escenario, la dueña de la cafetería realizó un descargo en redes sociales donde declaró haber sido estafada por los jovenes. Alejandra se mostró muy angustiada y su video se viralizó. Finalmente, los jovenes se comunicaron con ella y Sophie's Patisserie tuvo un final feliz.

