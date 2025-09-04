Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Un automovilista que viajaba con su familia denunció los daños y dijo que el sospechoso quiso arrebatarle el celular cuando se enojó

Uno de los vidrios de la Fiat Qubo quedó quebrado por un golpe.

La policía rosarina arrestó este miércoles a un l impiavidrios tras un operativo por un episodio violento en la zona oeste. Un conductor lo acuso por un intento de robo y la rotura de un cristal, reacciones regsitradas luego de que el hombre se negara a que le lavaran el auto mientras estaba detenido en un cruce de semáforos.

El joven de 29 años fue detenido a la noche en Avellaneda y 27 de Febrero. De acuerdo a la denuncia que recibieron las fuerzas de seguridad provinciales, el sospechoso dañó el vehículo de la víctima y trató de arrebatarle el teléfono celular durante el altercado en el medio de la calle.

El automovilista dio aviso de lo ocurrido al personal del Comando Radioeléctrico mientras los agentes realizaban un control en la zona. A partir de su declaración, los efectivos aprehendieron a Samuel G. y lo llevaron a la comisaría 32ª para continuar con la investigación.

El procedimiento de la policía se llevó a cabo alrededor de las 23.45, cuando los uniformados estaban identificando a tres hombres en la vía pública. En ese momento, el conductor de una Fiat Qubo bordó detuvo la marcha y bajó para contar que lo que habían agredido en inmediaciones del barrio Cinco Esquinas.

Limpiavidrios detenido Foto: Policía de Santa Fe.

En diálogo con las autoridades, Leandro R. denunció que un hombre había golpeado el parabrisas mientras estaba esperando luz verde para cruzar el bulevar 27 de Febrero hacia el sur. Previamente, el automovilista se había negado a que el acusado le limpiara el vidrio delantero.

Después de la agresión con una escobilla, el acusado quiso robar el celular que el denunciante tenía entre sus piernas mientras estaba sentado. El conductor se resistió y fue a pedirle ayuda al Comando Radioeléctrico.

Parabrisas roto Avellaneda 27 Febrero 2 Foto: Policía de Santa Fe.

Los efectivos constataron que el utilitario tenía rajada la parte inferior izquierda del parabrisas, frente a la butaca del conductor. Frente a esta verificación y el relato del dueño de la camioneta, los agentes decidieron detener al limpiavidrios por los daños y pidieron la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).