La Capital | Policiales | Narco

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M. , ex pareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de la banda de Los Monos. La mujer ya había sido apresada en febrero

4 de septiembre 2025 · 18:25hs
La Reina detenida tras ser sospechosa de narcotráfico en zona oeste.

La "Reina" detenida tras ser sospechosa de narcotráfico en zona oeste.

La expareja del narcotraficante Leonardo Saravia, alias “Leo Rey”, fue detenida en la tarde de este martes en Estudiante Aguilar y Camilo Aldao.

Se trata Soledad M., conocida como “La Tía” o “La Reina”, sobre quien pesaba un pedido de captura por venta de droga minorista a partir de una investigación que lleva adelante el fiscal Diego Giro. En principio este viernes sería la audiencia imputativa.

“La Reina” fue seguida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde Nora Lagos al 1400, en la zona de La Lata, hasta Estudiante Aguilar y Camilo Aldao, donde se la apresó. Luego de la detención trasladaron el auto en el que se movilizaba hasta la estación de servicio de Pellegrini y Perú, donde revisaron el Peugeot 2008 en el que se había desplazado. Allí, secuestraron 78 mil pesos, un celular, 100 dólares y documentación.

Leer mas. Condenaron a "Leo Rey" Saravia, pieza clave en la banda lideraba por el "Viejo" Cantero

La sospechosa, según las tareas investigativas, fue observada haciendo “pasamanos” o venta de droga al menudeo en la zona de las vías y bulevar Seguí. No es la primera vez que su nombre asoma en un legajo relacionado con el microtráfico, según consta en la Justicia federal y provincial.

Soledad M. tenía pedido de captura desde mayo pasado, cuando fue allanado su domicilio de villa La Lata, donde se incautaron bochitas de cocaína, una máquina de contar billetes y anotaciones vinculadas al comercio de estupefacientes.

Su ex pareja, Leonardo Saravia, cayó en marzo de 2023 por una causa federal donde estaba sindicado como jugador de peso en el mundo narco rosarino, donde tuvo incidencia en la provisión de droga en la zona suroeste y oeste.

Leer más. Allanamientos de Prefectura en Villa Banana con el clan narco de Leo Saravia como objetivo

Leonardo Dalmacio "Leo rey" Saravia, uno de los integrantes de la banda que encabeza Ariel Máximo “Viejo” Cantero, fue condenado en el 2023 en un procedimiento abreviado a la pena de cuatro años de prisión efectiva por los delitos de portación ilegítima de arma de guerra y encubrimiento. “Leo Rey”, como se lo reconoce en la calle , fue imputado como integrante de una asociación ilícita encabezada por Ariel Máximo “Viejo” Cantero, la que se dedicó a “cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la propiedad, contra la libertad, contra la administración pública, contra la seguridad pública y contra la salud pública”.

Según Fiscalía Saravia era miembro de la banda delictiva liderada por el fundador de la banda de Los Monos y su pareja, Rosa Bibiana “Bibi” Montero, ambos detenidos desde abril del año pasado y secundados por el bufetero Marcos Vega y Nelson “Pandu” Aguirre. La acusación lo sitúa en el organigrama de la banda un escalón por debajo de los líderes, como parte de un grupo de “personas de confianza que dependen exclusivamente de ellos”. El epicentro del grupo criminal, según la pesquisa, era la barriada de la Vía Honda, en la zona sudoeste de la ciudad. Al finalizar la audiencia-

El acuerdo de abreviado lo homologó el juez José Luis Suárez con fiscales Franco Carbone y la entonces fiscal y ahora jueza Valeria Haurigot -reemplazados en la audiencia por la fiscal Granato- con el abogado Carlos Varela. Según lo expuesto, Saravia se encargaba de conseguir los estupefacientes que luego eran repartidos a los distintos búnkers manejados por la organización, todo esto con la venia de Cantero y Montero, quienes lo autorizaron a la venta de estupefacientes y le dieron el visto bueno para operar en determinadas zonas.

Noticias relacionadas
El joven detenido por el crimen de Matías David Fernández, ocurrido el 28 de agosto a la noche en barrio Alvear. 

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Cascarita Ramírez en cuero y Juancito Gómez con ropa oscura, de la barra canalla pasaron a la tribuna de Newells. 

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico. Los elementos decomisados en los amplios allanamientos en Coronda y Santa Fe

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas fue golpeado en 2003 por un acreedor en un restaurante de la provincia de Salta.

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Lo último

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M. , ex pareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de la banda de Los Monos. La mujer ya había sido apresada en febrero
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso
Ovación

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Ovación
Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

La Ciudad
De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento

Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió