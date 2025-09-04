Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M. , ex pareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de la banda de Los Monos. La mujer ya había sido apresada en febrero

La expareja del narcotraficante Leonardo Saravia, alias “Leo Rey”, fue detenida en la tarde de este martes en Estudiante Aguilar y Camilo Aldao.

Se trata Soledad M., conocida como “La Tía” o “La Reina”, sobre quien pesaba un pedido de captura por venta de droga minorista a partir de una investigación que lleva adelante el fiscal Diego Giro. En principio este viernes sería la audiencia imputativa.

“La Reina” fue seguida por la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde Nora Lagos al 1400, en la zona de La Lata, hasta Estudiante Aguilar y Camilo Aldao, donde se la apresó. Luego de la detención trasladaron el auto en el que se movilizaba hasta la estación de servicio de Pellegrini y Perú, donde revisaron el Peugeot 2008 en el que se había desplazado. Allí, secuestraron 78 mil pesos, un celular, 100 dólares y documentación.

La sospechosa, según las tareas investigativas, fue observada haciendo “pasamanos” o venta de droga al menudeo en la zona de las vías y bulevar Seguí. No es la primera vez que su nombre asoma en un legajo relacionado con el microtráfico, según consta en la Justicia federal y provincial.

Soledad M. tenía pedido de captura desde mayo pasado, cuando fue allanado su domicilio de villa La Lata, donde se incautaron bochitas de cocaína, una máquina de contar billetes y anotaciones vinculadas al comercio de estupefacientes.

Su ex pareja, Leonardo Saravia, cayó en marzo de 2023 por una causa federal donde estaba sindicado como jugador de peso en el mundo narco rosarino, donde tuvo incidencia en la provisión de droga en la zona suroeste y oeste.

Leonardo Dalmacio "Leo rey" Saravia, uno de los integrantes de la banda que encabeza Ariel Máximo “Viejo” Cantero, fue condenado en el 2023 en un procedimiento abreviado a la pena de cuatro años de prisión efectiva por los delitos de portación ilegítima de arma de guerra y encubrimiento. “Leo Rey”, como se lo reconoce en la calle , fue imputado como integrante de una asociación ilícita encabezada por Ariel Máximo “Viejo” Cantero, la que se dedicó a “cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la propiedad, contra la libertad, contra la administración pública, contra la seguridad pública y contra la salud pública”.

Según Fiscalía Saravia era miembro de la banda delictiva liderada por el fundador de la banda de Los Monos y su pareja, Rosa Bibiana “Bibi” Montero, ambos detenidos desde abril del año pasado y secundados por el bufetero Marcos Vega y Nelson “Pandu” Aguirre. La acusación lo sitúa en el organigrama de la banda un escalón por debajo de los líderes, como parte de un grupo de “personas de confianza que dependen exclusivamente de ellos”. El epicentro del grupo criminal, según la pesquisa, era la barriada de la Vía Honda, en la zona sudoeste de la ciudad. Al finalizar la audiencia-

El acuerdo de abreviado lo homologó el juez José Luis Suárez con fiscales Franco Carbone y la entonces fiscal y ahora jueza Valeria Haurigot -reemplazados en la audiencia por la fiscal Granato- con el abogado Carlos Varela. Según lo expuesto, Saravia se encargaba de conseguir los estupefacientes que luego eran repartidos a los distintos búnkers manejados por la organización, todo esto con la venia de Cantero y Montero, quienes lo autorizaron a la venta de estupefacientes y le dieron el visto bueno para operar en determinadas zonas.