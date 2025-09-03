La Capital | Información General | Ford

Chata solidaria: Ford lanzó una campaña para recaudar donaciones para los chicos de Chaco

Hasta el 7 de septiembre, se recibirán útiles escolares y alimentos no perecederos en la concesionaria ubicada en bulevar Avellaneda 475 bis

3 de septiembre 2025 · 19:36hs
Chata Solidaria

Chata Solidaria, la campaña de Ford para ayudar a los chicos de Chaco. 

Ford lanzó una campaña a nivel nacional para recibir donaciones que tienen como destinatarios a los chicos del Impenetrable Chaqueño. En las concesionarias de todo el país, se recibirán útiles escolares y alimentos no perecederos. En Rosario, quien quiera colaborar podrá hacerlo en bulevar Avellaneda 475 bus.

"Chata Solidaria" es el nombre de esta campaña nacional impulsada por Ford y que está destinada a reunir donaciones que serán entregadas a las escuelas del Impenetrable Chaqueño. Por eso, además de los alimentos, la donación de útiles escolares es importante. Desde la organización remarcaron que no se aceptarán libros.

La campaña busca llenar las camionetas Ranger con los alimentos y útiles que se reciban hasta el domingo 7 de septiembre. A cambio, quien se acerque a realizar una donación podrá llevarse un presente: llaves, botellas, gorras y, para los más chicos, cuadernos para pintar.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 19.12.30

¿Qué se puede donar? Alimentos no perecederos con vencimiento no menor a seis meses (arroz, polenta, harina, fideos, leche en polvo, conservas) y útiles escolares (hojas, cuadernos, biromes, lápices, colores, reglas, marcadores, gomas).

"Cada aporte, por pequeño que parezca, puede cambiar el día de alguien. Sumate y ayudemos juntos a que más familias tengan lo necesario y más niños puedan aprender con una sonrisa. Porque ayudar también alimenta el corazón", escribieron desde la organización.

El dramático final de una alpinista que quedó atrapada a 7.200 metros de altura: la declararon muerta
El dramático final de una alpinista que quedó atrapada a 7.200 metros de altura: la declararon muerta

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca
Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Javier Milei: El kirchnerismo va a intentar matarme
Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU
El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora
Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño
Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial
Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo
Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: se normaliza la ruta nacional 8
Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: se normaliza la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos
Victoria Villarruel vivió un tenso momento en una fábrica de neumáticos

Lozano: La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones
Lozano: "La salida de capitales en siete meses fue de u$s 30 mil millones"