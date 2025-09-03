Chata solidaria: Ford lanzó una campaña para recaudar donaciones para los chicos de Chaco Hasta el 7 de septiembre, se recibirán útiles escolares y alimentos no perecederos en la concesionaria ubicada en bulevar Avellaneda 475 bis 3 de septiembre 2025 · 19:36hs

Chata Solidaria, la campaña de Ford para ayudar a los chicos de Chaco.

Ford lanzó una campaña a nivel nacional para recibir donaciones que tienen como destinatarios a los chicos del Impenetrable Chaqueño. En las concesionarias de todo el país, se recibirán útiles escolares y alimentos no perecederos. En Rosario, quien quiera colaborar podrá hacerlo en bulevar Avellaneda 475 bus.

"Chata Solidaria" es el nombre de esta campaña nacional impulsada por Ford y que está destinada a reunir donaciones que serán entregadas a las escuelas del Impenetrable Chaqueño. Por eso, además de los alimentos, la donación de útiles escolares es importante. Desde la organización remarcaron que no se aceptarán libros.

La campaña busca llenar las camionetas Ranger con los alimentos y útiles que se reciban hasta el domingo 7 de septiembre. A cambio, quien se acerque a realizar una donación podrá llevarse un presente: llaves, botellas, gorras y, para los más chicos, cuadernos para pintar.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 19.12.30 ¿Qué se puede donar? Alimentos no perecederos con vencimiento no menor a seis meses (arroz, polenta, harina, fideos, leche en polvo, conservas) y útiles escolares (hojas, cuadernos, biromes, lápices, colores, reglas, marcadores, gomas).

