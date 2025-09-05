La Capital | La Ciudad | cortes de luz

Cortes de luz este fin de semana: dónde y cuándo están programados por la EPE

La Empresa de Energía de Santa Fe definió las zonas de Rosario y la región que se verán afectadas por los trabajos de mantenimiento. Toda la información

5 de septiembre 2025 · 09:01hs
Los trabajos de EPE se realizarán el sábado 6 de septiembre

Los trabajos de EPE se realizarán el sábado 6 de septiembre

La Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) utiliza regularmente su canal oficial para informar a los ciudadanos acerca de los trabajos que se realizarán y las zonas que se verán afectadas por los mismos. En esta ocasión, actualizó información correspondiente al primer fin de semana de septiembre.

Según dio a conocer la empresa provincial, tanto en Rosario como en localidades cercanas, están programados cortes por trabajos en las distintas zonas. Afortunadamente, se dejaron asentados los horarios y ubicaciones precisas en las que se realizarán los cortes, para que los ciudadanos puedan organizarse.

A continuación, una lista de los cortes que se llevarán a cabo durante el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en las distintas localidades santafesinas.

Asimismo, cabe aclarar que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos y se retomarán en otra fecha.

Los cortes programados de la EPE en Rosario

Rosario

El sábado 6 en Rosario la empresa eléctrica estará desplegando trabajos por la zona Ayacucho, Cabildo, Av. Jose Bermudez y Pje. 525. El motivo será el mantenimiento en la red de media tensión y se ocuparán de ello desde las 8:30 hasta las 15:30.

San Lorenzo

Desde la mañana del sábado 6, la zona de Bv. Urquiza, Rivadavia, San Carlos y Saavedra se mantendrá cortada por un trabajo de mantenimiento en la red de tensión. El horario será de 08:00 a 14:00.

Fray Luis Beltrán

El día sábado 6 se realizarán trabajos en dos zonas en simultáneo. La franja horaria estimada en la que se llevarán a cabo las labores será de 8:00 a 14:00. El motivo detrás de ambas será el mantenimiento en la red de media tensión.

Por un lado, estará afectado el barrio Retiro. Por el otro, la zona de Tt. Agneta. Av. San Martin, Limite Municipal Capitan Bermudez, J. J. Paso, Av. Fray L. Beltran, Pellegrini, Ayacucho, Roca, Gral Paz, Mitre, J. J. Paso y Leleu.

Capitán Bermúdez

También el sábado de 8:00 a 14:00 la zona de Av. San Lorenzo, Límite Municipal con Fray L. Beltrán, Ayacucho, La Pampa, J. J. Paso y M. Güemes se verá afectada por el mantenimiento en la red de media tensión.

Los vínculos políticos de García Furfaro con el kirchnerismo son directos, consideró en diálogo con La Capital el intendente Pablo Javkin.

Fentanilo: Pablo Javkin habló de un vínculo con el kirchnerismo

las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del saladillo

Las lluvias dilatan el avance de las defensas en la cascada del Saladillo

el tiempo en rosario: el viernes llega con sol, pero el frio aun no se va

El tiempo en Rosario: el viernes llega con sol, pero el frío aún no se va

La cafetería Sophies Patisserie tuvo su final feliz y le devolvieron el dinero

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

