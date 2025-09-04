La Capital | Narco

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Andrés Pablo Sabetta tiene pedido de condena desde 2015 y fue detenido en su casa de La Carolina, a 17 kilómetros de Rosario. Integraba la banda de "Ojito" Actis Caporale.

4 de septiembre 2025 · 16:18hs
Andrés Sabetta

Andrés Sabetta, el narco detenido en el paraje La Carolina

Luego de 10 años cayó en el barrio La Carolina, a 17 kilómetros al sudoeste de Rosario, Andrés Pablo Sabetta buscado desde hace años por integrar una red de venta de drogas vinculada al circuito de boliches, gimnasios y fiestas electrónicas en Rosario y la región.

Sobre el detenido pendía una condena federal de seis años y medio de prisión, relacionada con una investigación que data del año 2015. En aquel entonces, fue desarticulada una organización liderada por Mario “Ojito” Actis Caporale, que operaba de forma organizada en 43 domicilios. El megaoperativo permitió secuestrar cocaína, marihuana, éxtasis, LSD, precursores químicos, armas y vehículos de alta gama.

La captura de Andrés se concretó en la calle El Viraro al 6100, en la comuna de La Carolina, donde los agentes de la Policía de Investigaciones hicieron durante tres días un trabajo de inteligencia y una bien disimulada custodia del lugar y vigilancia de los distintos accesos. Los efectivos se agruparon en la localidad de Alvear, desde donde se manejaron con distintos vehículos para lograr una mejor vigilancia.

Andrés Sabetta había estado seis meses en prisión preventiva en Buenos Aires, pero cuando la condena quedó firme luego de pasar por Casación, no se lo encontró en el domicilio registrado. Desde entonces, pesaba sobre él la orden de captura nacional. La causa está bajo la órbita del Tribunal Oral Federal Nº 3, con el fiscal Federico Reynares Solari a cargo. La captura fue llevada adelante por la Brigada de Capturas de la PDI Región II Rosario, con apoyo del Ministerio Público Fiscal. Tras su detención, el hombre fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la justicia federal.

Leer más. Una nueva caída de "Ojito" Actis Caporale por el intento de enviar cocaína a España

ojito1
Ojito Actis Caporale cuando se iniciaba en el mundo narco

Ojito Actis Caporale cuando se iniciaba en el mundo narco

El mito del narco Ojito Caporale

Ojito Caporale, el jefe de Andres es casi un mito dentro del mapa del narco en Rosario. A los 34 años y sin hacerse notar fue el mandamás, de la organización con tentáculos internacionales que se dedicaba a la venta de marihuana, cocaína, LSD y éxtasis en Rosario y en Buenos Aires. En septiembre de 2013 el hombre llegó en una Toyota Hilux a la terminal de Retiro, al darse cuenta de que la policía lo esperaba corrió entre las plataformas de los micros hasta perderse en una de las bocas del subte. Tiempo después, al ser arrestado pidió ser un arrepentido. Así, delató frente al fiscal federal Claudio Kishimoto y a la PROCUNAR a los escalones superiores de su vieja banda. Aseguró, con datos precisos, que él trabajaba para la Policía de Santa Fe.

En su declaración como arrepentido, “Ojito” afirmó que sus superiores eran Alejandro Druetta, ex jefe de Drogas Peligrosas de Venado Tuerto y Villa Constitución y, al momento del “arrepentimiento”, titular de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones. El otro era Juan “Tiburón” Delmastro, integrante del Comando Radioeléctrico. Los agentes apuntados como superiores también recibieron penas. A Druetta le dieron 10 años y a Delmastro, 7 años. Un dato curioso fue que “Tiburón”, a la hora de ser condenado por formar parte de la misma estructura narco junto “Ojito”, ya cumplía una condena a 6 años y 6 meses de prisión como miembro de la banda Los Monos.

En 2021 fue condenado por narcotráfico el 11 de marzo de 2021 a la pena de 9 años y 6 meses de prisión, pero en marzo del 2023 obtuvo la la libertad condicional por resolución del Tribunal Oral Federal Nº3 de Rosario, pero al declarar como arrepentido e iniciar cursos de studio en la cárcel obtuvo la libertad condicional dos años después.

Leer mas. Ojito" Actis Caporale en libertad condicional: redujeron la pena por estudios en la cárcel

El mismo año la Policía de la Ciudad, bajo las órdenes del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y la fiscal Gabriela Ruiz Morales, arrestó a tres miembros de su organización por un truco artero: contrabandear un kilo de cocaína oculto en el doble fondo de una chopera de cerveza que iba a ser enviada a España, vía DHL. El polvo era de máxima calidad, 91% pura, uno de los porcentajes más elevados en la historia reciente.

De acuerdo a la acusación que llevó adelante el fiscal federal Federico Reynares Solari, la organización que integró “Ojito” funcionó desde el 5 de julio de 2007 hasta el 26 de septiembre de 2012. Según las nuevas acusaciones de la Justicia en lo Penal Económico, volvió al ruedo con una meta ambiciosa: contrabandear cocaína a España es una máquina de imprimir dinero para cualquier traficante ágil. Un kilo que cuesta 2.500 dólares en Bolivia supera los 30 mil euros del otro lado del Atlántico. El detenido Andres Sabetta S. era parte de esa banda, según trascendió, pero ocupó distintos roles hasta que en 2015 salí su detención.∏

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Lo último

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Cristina llamó a votar por Fuerza Patria y volvió a cargar contra Milei

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M. , ex pareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de la banda de Los Monos. La mujer ya había sido apresada en febrero
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso
Ovación

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios
La Región

San Nicolás hierve: trabajadores de Ternium marcharon contra despidos y bajos salarios

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

De la truchada al perdón: los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendía drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Ovación
Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar
OVACIÓN

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Argentina-Venezuela: medio siglo atrás, un rosarino logró un récord muy difícil de superar

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear y siguen buscando al gatillero

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a "La Reina", conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

La Ciudad
Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento
La Ciudad

Interrumpen el tránsito por 10 días en Oroño entre 27 de Febrero y Alighieri por los Juegos de Alto Rendimiento

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el bordó

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y un adiós: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de La Libertad Avanza

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió