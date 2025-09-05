Messi habló de su última gran noche en Argentina: "Todavía me deja sin palabras"

Pasadas más de dos décadas de carrera internacional, Lionel Messi sabe que está cerca de decirle adiós a la selección nacional y no pudo ocultarlo este jueves en el estadio Monumental. "Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción" , manifestó el día después de la victoria ante Venezuela.

El futbolista de Inter Miami ratificó que el encuentro tuvo sabor a despedida porque probablemente fue su último partido por los puntos de local y con la camiseta albiceleste . Dado que todavía no tomó ninguna decisión para confirmarlo, habló en nombre del equipo: "Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre".

"Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que sólo Dios lo sabe, ¡vamos, Argentina!" , expresó el exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG). Así dejó en claro que mantiene la expectativa de competir en el Mundial 2026, pero todavía le falta mucho tiempo para decidir si está en condiciones de afrontar ese desafío.

Messi había anunciado que quería disfrutar la noche con toda su familia y cumplió al pie de la letra. Su esposa Antonela Roccuzzo dio cuenta del impacto que tuvo el evento y señaló en redes sociales: "Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo" .

"¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino!", comentó la pareja del campeón del mundo en Qatar. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió la imagen de sus tres hijos y su marido en el campo de juego, una de las mejores postales de la velada en la cancha de River. Como si esto fuera poco, el rosarino se encontró con Charly García y la foto también hizo explotar las redes sociales.

Los padres y hermanos de Messi también fueron al estadio, al igual que otros parientes. Todos disfrutaron por partida doble del triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya que el capitán metió un doblete y fue la gran figura de Argentina en el último encuentro de local por las eliminatorias sudamericanas.

Después de este cotejo, el futbolista de 38 años tiene un partido más el próximo martes para cerrar la etapa clasificatoria. Aunque reconoció que nueve meses es muchísimo tiempo, el ídolo dejó la puerta abierta para soñar con una presencia más en la Copa del Mundo y la chance de defender el título con la camiseta celeste y blanca.