Hallan tres armas en un transporte escolar mientras investigaban una denuncia por amenazas

Un hombre y una mujer fueron detenidos este viernes a la mañana al ser sorprendidos con dos armas de fuego y un rifle de aire comprimido en un transporte escolar . El procedimiento se realizó en Cullen y Juan José Paso, en pleno barrio de Empalme Graneros, en la zona norte , y se originó a partir de una denuncia por amenazas.

Todo sucedió alrededor de las 10 de este viernes, cuando personal de Gendarmería Nacional que cumplía con tareas de rutinas en la ciudad, se encontró con un hombre que denunció haber sido amenazado de muerte con un arma de fuego por otra persona que se desplazaba en un vehículo equipado como transporte escolar.

Los gendarmes hallaron en Juan José Paso y Cullen un utilitario que presentaba todas las identificaciones acordes con lo que en lo que la prestación de ese servicio y con la inscripción “Maru” en sus laterales.

Al identificar a sus ocupantes se confirmó que se eran un hombre y una mujer y que en interior del vehículo había un revólver, una escopeta y un rifle que sería de aire comprimido. En el momento del operativo no había niños en el interior del transporte.

armas transporte escolar 2

El procedimiento quedó a cargo de Gendarmería Nacional que se llevó demoradas a las dos persona. Una vecina contó a El Tres TV que los efectivos de la fuerza federal llegaron hasta el lugar y detuvieron allí mismo al vehículo. “Parecía como que lo venían siguiendo y justo acá lo pararon. Este transporte va a varias escuelas. Transporte Maru es conocido. No sabemos por qué lo seguían. Sacaron un rifle, una pistola y una escopeta, y ropas que sacaron de adentro”, contó la testigo.

arma transporte escolar

